Medical Courses : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीतील प्रवेशासाठी शुक्रवारपर्यंत मुदतवाढ

पुणे - राज्यात एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. १६) मुदत देण्यात आली आहे. तिसऱ्या फेरीत ११ हजार ३४०जागांपैकी आतापर्यंत १० हजार ३९४ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. अद्याप ९४६ जागा रिक्त आहेत..वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) राबविण्यात येत आहे. वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (नवी दिल्ली) तिसऱ्या केंद्रीय प्रवेश फेरीसाठी महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याच्या मुदतीत शुक्रवारपर्यंत वाढ केली आहे..वैद्यकीय समुपदेशन समितीने दिलेल्या मुदतवाढीच्या अनुषंगाने एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीअंतर्गत जागा वाटप झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेशासाठी उपस्थित राहण्याची अंतिम मुदत शुक्रवारी (ता. १६) दुपारी तीन वाजेपर्यंत असणार आहे..तसेच सीईटी कक्षाने या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी यापूर्वी जाहीर केलेले ऑनलाइन स्ट्रे व्हॅकन्सी फेऱ्यां’चे वेळापत्रक वेळापत्रक रद्द करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रक लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.