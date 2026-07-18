Professional Courses Admission : बीबीए, बीएमएस, बीबीएम आणि बीसीए प्रवेश नोंदणीस सोमवारपर्यंत मुदतवाढ

पुणे - राज्यात २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस), बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (बीबीएम), एमबीए (इंटिग्रेटेड), बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लीकेशन (बीसीए) आणि एमसीए (इंटिग्रेटेड) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस सोमवारपर्यंत (ता. २०) मुदतवाढ दिली आहे. यंदा पीसीएम-पीसीबी सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संबंधित पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..यातील पदवी अभ्यासक्रमांसह एमसीएम इंटिग्रेटेड या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश नोंदणीस सहा जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. या प्रवेश नोंदणीस १६ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत दिली होती. परंतु, ती आता सोमवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.. या अभ्यासक्रमांसाठी आतापर्यंत ४८ हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी (२०२५-२६) ४४ हजार ४८८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती..यंदा पीसीएम आणि पीसीबी समूहाची सीईटी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना बीबीए, बीएमएस, बीबीएम आणि बीसीए या अभ्यासक्रमाला प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनाही संबंधित अभ्यासक्रमांना प्रवेशाची संधी उपलब्ध होणार आहे..संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक -कार्यवाहीचा तपशील : कालावधी- प्रवेशासाठी संकेतस्थळावर अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे : २० जुलैपर्यंत- प्रवेश अर्जाची पडताळणी आणि अर्जाची निश्चिती करणे : २१ जुलैपर्यंत- तात्पुरती गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे : २३ जुलै- विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी (असल्यास) सादर करणे : २४ ते २६ जुलै- अंतिम गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे : २८ जुलै.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.