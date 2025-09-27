PMC Pune : गंगाधाम चौकातील उतार कमी करण्याच्या कामाचा खर्च दुप्पट, १८ कोटींची मंजुरी

पुणे : गंगाधाम चौकातील तीव्र उताराच्या कामाला महापालिकेकडून लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी जुलै महिन्यात स्थायी समितीने नऊ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली होती. आता मात्र काम सुरू होण्यापूर्वीच या खर्चामध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. संबंधित कामासाठी महापालिकेला आता १८ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांत या कामासाठीचे कार्यादेश निघणार आहेत. .आई माता मंदिरापासून गंगाधाम चौकाकडे येणाऱ्या तीव्र उतारावरून अवजड वाहनांवरील नियंत्रण सुटून अपघाताच्या घटना वारंवार घडत आहेत. या अपघातांमध्ये काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दोन मे महिन्यात गंगाधाम चौकात ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात एका महिलेस आपला जीव गमवावा लागला होता. दरम्यान, महापालिकेने उतार कमी करण्यासाठी यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्यानंतर ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र पुन्हा एकदा उतार कमी करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्यानुसार, महापालिकेने या कामाकडे गांभीर्याने लक्ष घालण्यास सुरुवात केली..Pune News : सदनिकांची आता पूर्ण मालकी; प्रॉपर्टी कार्ड, सात ‘ड’चा उतारा स्वतंत्र मिळणार.खर्च झाला दुप्पट !आईमाता मंदिर ते गंगाधाम चौक या रस्त्याचा उतार १२.३० मीटर लांबीचा आहे. नियोजित कामानुसार हा उतार साधारणतः २.५ मीटरने कमी केला जाणार आहे. यासाठी अंदाजे ६०० मीटर लांबीच्या रस्त्यापैकी ५०० मीटरचा भाग खोदावा लागणार आहे. सुरुवातीला या कामासाठी ९ कोटी १६ लाख ९९ हजार ५८७ रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली. परंतु सध्या या कामाचा खर्च दुप्पट होऊन तो १८ कोटी रुपये झाला आहे. त्यामुळे खर्च वाढला कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे..आई-माता मंदिर ते गंगाधाम चौक या रस्त्यावरील उतार कमी करण्याच्या कामाचे येत्या दोन दिवसांत कार्यादेश निघतीली. या कामासाठी १८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. संबंधित काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे.अनिरुद्ध पावसकर, महापालिकेतील मुख्य रस्ता विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.