पुणे

PMC Pune : गंगाधाम चौकातील उतार कमी करण्याच्या कामाचा खर्च दुप्पट, १८ कोटींची मंजुरी

Pune News : गंगाधाम चौकातील तीव्र उतारामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी महापालिकेने आता १८ कोटी रुपयांचा खर्च मान्य करत लवकरच काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Deadly Slope at Gangadham Finally Gets Attention – ₹18 Cr Allocated

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गंगाधाम चौकातील तीव्र उताराच्या कामाला महापालिकेकडून लवकरच सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. या कामासाठी जुलै महिन्यात स्थायी समितीने नऊ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली होती. आता मात्र काम सुरू होण्यापूर्वीच या खर्चामध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. संबंधित कामासाठी महापालिकेला आता १८ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांत या कामासाठीचे कार्यादेश निघणार आहेत.

