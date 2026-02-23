पुणे

IITM Pune News: दशकभराचा मॉन्सून अंदाज आता शक्य; पुण्यातील संशोधनाची मोठी झेप, ‘आयआयटीएम’ची नवी ‘प्रणाली’!

Long-Term Monsoon Forecasting Achieved; Pune Scientists Introduce Innovative System

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतीचा कणा असलेल्या मॉन्सूनचा आता केवळ एका हंगामापुरता नव्हे, तर चक्क पुढील दहा वर्षांचा (दशकभराचा) अचूक अंदाज वर्तविणे शक्य होणार आहे. पुण्यातील ‘भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थे’तर्फे (आयआयटीएम) ‘दशक हवामान अंदाज प्रणाली’ विकसित करण्यात आली. या प्रणालीमुळे पावसाचे प्रमाण, तापमानातील बदल आणि जागतिक हवामान बदलांचा आपल्या मॉन्सूनवर होणारा परिणाम अधिक अचूकपणे समजायला मदत होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण संशोधनाचा सविस्तर अहवाल ‘आयआयटीएम’तर्फे नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.

