रुग्णसंख्या कमी होऊनही पुण्याला फटका

पुणे : शहरातील कोरोना बाधितांचे प्रमाण साडे तीन टक्क्यांपेक्षा कमी होऊन देखील पुणे (pune) शहर, पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) आणि पुणे जिल्हा हा एकच घटक मानण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने शहरातील निर्बंध कमी झालेले नाहीत. एकीकडे व्यापाऱ्यांनी नियम शिथिल करा म्हणून आंदोलन पुकारले असताना दुसरीकडे राज्य शासनाने निर्बंध कायम ठेवले आहेत. यानिमित्ताने पुण्याला (pune) आणि मुंबईला (mumbai) वेगळा न्याय का? असा प्रश्‍न भाजपने उपस्थित केला आहे. (declining no of corona patients in pune not relief of unlock)

राज्य शासनाने आज (सोमवारी) आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार ‘ब्रेक द चेन’ची नवीन नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यासह १४ जिल्ह्यांमध्ये स्तर तीनचे नियम कायम ठेवले आहे. गेल्या महिन्याभरापासून पुणे शहरातील कोरोना बाधितांची संख्या, आॅक्सिजन बेडचा वापर कमी झाला आहे. तसेच मृत्यूची संख्या ही कमी झालेली आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून सुरू होती.

महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे शहराचा आजचा कोरोना बाधितांचे प्रमाण केवळ १.९ टक्के एवढे आहे. तर गेल्या आठवड्याभराचे प्रमाण ३.४ टक्के इतके आहे, तर ऑक्सिजन बेडवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण ७.८ टक्के इतके आहे. त्यातुलनेत पिंपरी-चिंचवड व पुणे ग्रामीण भागात जास्त प्रमाण आहे. राज्य शासनाने आदेश काढताना पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व जिल्हा हे एकच घटक पकडला असल्याने कोरोना बाधितांची संख्या मोठी दिसत आहे. त्याचा फटका पुणे शहराला बसला आहे.

याबाबत महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘पुण्यातील कोरोना बाधितांची संख्या कमी असून देखील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. राज्य सरकार पुण्याला एक नियम मुंबईला दुसरा नियम लावत आहे. हा पुणेकरांवर अन्याय असून, नियम शिथिल व्हावेत यासाठी महापौर या नात्याने व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. सरकारने न्याय भूमिका घ्यावी.’’

पूर्वीच्या आदेशात महापालिका स्वतंत्र

राज्य शासनाने यापूर्वी काढलेल्या आदेशामध्ये महापालिका व जिल्ह्यांना स्वतंत्र घटक मानले होते. त्यामुळे पुणे महापालिकेला स्वतंत्र आदेश काढून नियम लागू करता येत होते. मात्र, यावेळी शासनाने आदेश काढताना संपूर्ण पुणे जिल्ह्याला एकच घटक मानल्याने पुणे महापालिकेला स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाही. भविष्यात शासनाकडून सुधारित सूचना आल्यास बदल केला जाईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड व ग्रामीण भागातील सद्यःस्थिती

पुणे शहर

कोरोना बाधितांचा दर -३.४ टक्के

ऑक्सिजन बेड वापराचे प्रमाण - ७.८६ टक्के

पिंपरी-चिंचवड

कोरोना बाधितांचा दर -४.३ टक्के

ऑक्सिजन बेड वापराचे प्रमाण - ९.२४ टक्के

पुणे जिल्हा

कोरोना बाधितांचा दर -५.६ टक्के

ऑक्सिजन बेड वापराचे प्रमाण - ११.६० टक्के