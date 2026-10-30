पुणे

Pune News : नेहरू स्टेडियमबाहेर मोटारीत आढळला तरुणाचा कुजलेला मृतदेह

सारसबागेजवळील नेहरू स्टेडियमबाहेर उभ्या असलेल्या एका मोटारीत शुक्रवारी (ता. ३०) तरुणाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला.
dead body found

dead body found

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सारसबागेजवळील नेहरू स्टेडियमबाहेर उभ्या असलेल्या एका मोटारीत शुक्रवारी (ता. ३०) तरुणाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. संबंधित तरुण चार दिवसांपासून बेपत्ता होता. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, तरुणाच्या मृत्यूमागचे गूढ उकलण्यासाठी स्वारगेट पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
death
car
Youth
dead body found