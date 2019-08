'...म्हणून होऊ नका झोमॅटो गोल्डमधून लॉग आऊट'

पुणे : ग्राहकांना किफायशीर दरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावेत आणि त्यातून हॉटेल व्यावसायिकांचाही फायदा व्हावा, हाच झोमॅटो गोल्डचा प्रामाणिक उद्देश आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांनी झोमॅटो गोल्डमधून लॉग ऑऊट होऊ नये, असे झोमॅटोचे कार्यकारी संचालक दिपिंदर गोयल यांनी ट्‌विटरवरून केले आहे.

Our thoughts on the restaurant industry’s stand against deep discounting –⁰

1 - Zomato Gold has been a major hit, but we understand that bargain hunters have also joined Zomato Gold and they are hurting some segments of the restaurant industry very badly.

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) August 17, 2019