-प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘‘देशाचे संरक्षण सामर्थ्य आता केवळ सैनिकांची संख्या आणि शस्त्रास्त्रांच्या क्षमतेवर अवलंबून राहिलेले नाही, तर त्यामागील प्रगत तंत्रज्ञान, संशोधनाची ताकद आणि भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ‘संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थे’ने (डीआयएटी) केवळ संरक्षण संशोधनात सहभागी न राहता नेतृत्व करणारी संस्था म्हणून पुढे यावे. ‘डीआयएटी’ला संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आधुनिक तक्षशिला आणि जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे ध्येय ठेवावे, असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी (ता. २९) केले..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.‘डीआयएटी’च्या १५ व्या दीक्षान्त समारंभात ते बोलत होते. या वेळी ५१८ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली. संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव तसेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, डीआयएटीचे कुलगुरू डॉ. बी. एच. व्ही. एस. नारायणमूर्ती, संस्थेचे अधिष्ठाता, विभागप्रमुख, प्राध्यापक, डीआरडीओचे शास्त्रज्ञ, अधिकारी, पदवीधर विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. या वेळी संस्थेच्या नव्या शैक्षणिक संकुलाची पायाभरणीही करण्यात आली..राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘‘लष्कर, नौदल, आणि हवाईदल देशाच्या सीमा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे रक्षण करतात. देश सुरक्षित असेल, तरच आर्थिक विकास आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास, उद्योगांना नवी दिशा देण्यास आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करते. त्यामुळे लष्करी सामर्थ्य आणि वैज्ञानिक क्षमता यांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे. आज आधुनिक शस्त्रास्त्रे किती आहेत, याबरोबरच त्यामध्ये कोणते प्रगत तंत्रज्ञान वापरले आहे आणि भविष्यातील आव्हानांसाठी आपण किती तयार आहोत, हेही महत्त्वाचे आहे.’’.राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले, ‘‘गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास होत असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अध्ययन, क्वांटम संगणन, स्वयंचलित यंत्रणा, सायबर आणि अंतराळ तंत्रज्ञानामुळे युद्धाचे स्वरूप बदलत आहे. पूर्वी तंत्रज्ञानात टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होत होत्या; मात्र आता विघटनकारी तंत्रज्ञान संपूर्ण व्यवस्था बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे युद्धभूमीवरील माहितीचे विश्लेषण, देखरेख आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक प्रभावी होत आहे. त्यामुळे भविष्यातील युद्धभूमीवर शस्त्रास्त्रांच्या संख्येपेक्षा तांत्रिक वर्चस्व निर्णायक ठरणार आहे.’’.राजेश कुमार सिंह म्हणाले, ‘‘डीआयएटीने डीआरडीओ आणि सशस्त्र दलांच्या गरजांशी संबंधित संशोधनाला प्राधान्य द्यावे. संस्थेत क्वांटम तंत्रज्ञान, लेसर, फोटोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर आणि प्रगत साहित्य अशा क्षेत्रांत संशोधन सुरू आहे. तसेच डीआरडीओच्या नव्या शास्त्रज्ञांसाठी सुरू केलेल्या विशेष एम.टेक. अभ्यासक्रमातून संरक्षण संशोधनासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार होत असून, यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळ मिळेल.’’.डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांसाठी विशेष एम.टेक. अभ्यासक्रमडॉ.नारायणमूर्ती म्हणाले, ‘‘संरक्षण क्षेत्राच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन संस्थेने नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. डीआरडीओच्या नव्याने नियुक्त झालेल्या शास्त्रज्ञांसाठी नऊ विशेषीकरणांचा समावेश असलेला संरक्षण तंत्रज्ञान विषयातील एम.टेक. अभ्यासक्रम सुरू केला असून, यंदा ९४ शास्त्रज्ञांनी प्रवेश घेतला आहे. तसेच २०२६-२७ पासून रडार प्रणाली आणि तंत्रज्ञान विषयातील अडीच वर्षांचा एम.टेक. अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. नोकरदार व्यावसायिकांसाठी हार्डवेअर सिक्युरिटी, क्रिप्टोलॉजी आणि सिस्टिम्स इंजिनिअरिंगचे विशेष अभ्यासक्रमही उपलब्ध केले आहेत.’’.पदवीधर विद्यार्थ्यांची संख्या (एकूण ५१८)- एम.टेक. : ४०१- एम.एस्सी. : ८९- टँक टेक्नॉलॉजी : ३०- इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी : ८- फूड टेक्नॉलॉजी : ३- पीएच.डी. : २७- एम.एस. (बाय रिसर्च) : १- इतर विषय : ४८.Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.‘‘डीआयएटीमध्ये विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता आरोग्य, शेती, दळणवळण आणि वाहतूक यांसारख्या नागरी क्षेत्रांतही झाला पाहिजे. संशोधनाचे यश शोधनिबंधांच्या संख्येवर नव्हे, तर त्याच्या प्रत्यक्ष उपयोगावर ठरते. संस्थेतील संशोधनातून सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण होण्यासोबतच देशाच्या सुरक्षेसमोरील आव्हानांवर ठोस उपाय मिळावेत.’’- राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री, भारत सरकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.