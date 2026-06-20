Water Supply : आंबेगाव तालुक्यात पाऊस लांबणीवर पडल्याने नागरिकांची धाकधूक वाढली; २५टँकरच्या ९४ फेऱ्याद्वारे ४१ हजार नागरिकांना पाणीपुरवठा

मंचर - पाऊस लांबणीवर पडल्याने आंबेगाव तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, सध्या ३० ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना २५ टँकरच्या ९४ खेपांद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. या माध्यमातून तब्बल ४१ हजार ४४२ नागरिकांची तहान भागविण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, २ हजार ६५४ जनावरांसाठीही पाण्याची सोय करण्यात आली आहे..गेल्या वर्षी पावसाळा लवकर सुरू झाल्याने जून २०२५ च्या पहिल्याच आठवड्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या कमी झाली व टँकर बंद करण्यात आले. मात्र, यंदा आकाशात ढग जमा होत असले तरी पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी आणि नागरिकांची चिंता वाढली आहेसंभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून टँकरची उपलब्धता तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी कोणत्या विहिरी अधिग्रहित कराव्यात, याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आंबेगाव तालुका पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता विलास भंडारी यांनी दिली..गावठाण क्षेत्रातील ८ हजार १४० नागरिकांना, तर वाड्या-वस्त्यांवरील ३३ हजार ३०२ नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. यासाठी २६ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. दररोज ९४ खेपांचे नियोजन असले, तरी वीजपुरवठा खंडित होण्यासारख्या अडचणींमुळे प्रत्यक्षात सुमारे ८५ खेपा होत असल्याची माहिती पंचायत समितीकडून देण्यात आली.'आंबेगाव तालुक्यातील ३० गावांमध्ये व वाड्या-वस्त्यांवर दररोज सरासरी ८५ ते ९५ टँकरच्या फेऱ्यांद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. पाऊस आणखी लांबल्यास टँकरची संख्या व फेऱ्या वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.'- प्रमिला वाळुंज, गटविकास अधिकारी, आंबेगाव तालुका पंचायत समिती, घोडेगाव.पाणीपुरवठा सुरू असलेल्या ग्रामपंचायती : कारेगाव, थूगाव, पारगाव तर्फे खेड, कुरवंडी, भावडी, निघोटवाडी, पेठ, वडगावपीर, लोणी, मांदळेवाडी, धामणी, पहाडदरा, तळेघर, फलोदे, बोरघर, पिंपरगणे, कुशेरे बुद्रुक, पाटण, तिरपाड, उगलेवाडी, पंचाळे बुद्रुक, असाणे, आहुपे, माळीण, फुलवडे, जांभोरी, पोखरी, गोहे बुद्रुक, गोहे खुर्द आणि अमोंडी..दृष्टीक्षेप -• एकूण ग्रामपंचायती : १०३• पाणीपुरवठा सुरू असलेल्या ग्रामपंचायती : ३०• टँकरची संख्या : २५• नियोजित खेपा : ९४• प्रत्यक्ष खेपा : सुमारे ८५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.