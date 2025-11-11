पुणे

Delhi Blast Update: दिल्लीत दहशतवादी हल्ला कुणी केला? चीनमध्ये शिक्षण अन्...; निवृत्त कर्नलांचा मोठा दावा, काय म्हणाले वाचा...

Who Terrorist Attack in Delhi? : चीनमध्ये शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांचा दहशतवादी हल्ल्यात सहभाग, कर्नल पटवर्धन यांचा आरोप
Terrorist Attack

Terrorist Attack

ESAKAL

Sandip Kapde
Updated on

दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरातील मेट्रो स्टेशनजवळ एका कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. या घटनेत ९ जणांचा मृत्यू झाला, तर २० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन यांनी मोठा दावा करून खळबळ उडवली आहे. त्यांनी हल्लेखोरांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर माहिती उघड केली.

Loading content, please wait...
China
delhi
bomb blast
terrorist attack

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com