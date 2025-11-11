Delhi Blast Update: दिल्लीत दहशतवादी हल्ला कुणी केला? चीनमध्ये शिक्षण अन्...; निवृत्त कर्नलांचा मोठा दावा, काय म्हणाले वाचा...

दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरातील मेट्रो स्टेशनजवळ एका कारमध्ये भीषण स्फोट झाला. या घटनेत ९ जणांचा मृत्यू झाला, तर २० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा दहशतवादी हल्ला असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन यांनी मोठा दावा करून खळबळ उडवली आहे. त्यांनी हल्लेखोरांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर माहिती उघड केली..हल्ला करणारे चारही जण डॉक्टरनिवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन म्हणाले, “हा हल्ला करणारे चारही जण डॉक्टर होते. यापैकी एक डॉक्टर पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झाला होता. उर्वरित हल्लेखोर पुलवामा आणि काश्मीरचे रहिवासी होते. त्यांनी चीनमध्ये जाऊन एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केले. भारतात परतल्यानंतर ते वेगवेगळ्या ठिकाणी डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस करत होते. त्यामुळे त्यांना ओळखणे किंवा संशय घेणे कठीण होते.”.दहशतवादी हल्ल्यांच्या मागे मोठी पार्श्वभूमीते पुढे म्हणाले, “डॉक्टरांना समाज देवासारखे मानतो. कोणीही त्यांना दहशतवादी समजणार नाही. हीच बाब हल्लेखोरांसाठी सोयीची ठरली. दहशतवादी हल्ल्यांच्या मागे मोठी पार्श्वभूमी आहे. पाकिस्तानात हसीन मुनीर यांना सत्ता मिळाली आहे. त्यांना भारताविरोधात कारवाई करायची आहे. यापूर्वी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताने पाकिस्तानला मोठा धक्का दिला होता. त्याचा बदला घेण्यासाठी असे हल्ले सुरू झाले असावेत.”.Delhi Blast Video : धडाम्! भागो भागो...; नेमका स्फोट झाला तेव्हाचा व्हिडीओ आला समोर, काय घडलं?.भारताच्या प्रगतीला आडकाठी घालण्याचा प्रयत्नपटवर्धन यांनी भारताच्या प्रगतीला आडकाठी घालण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सांगितले. ते म्हणाले, “भारताची वेगवान प्रगती रोखण्यासाठी हे हल्ले होत आहेत. बांगलादेशातील चिकननेक प्रकरणावरून वाद सुरू आहे. बांगलादेश, चीन आणि पाकिस्तान हे तिन्ही देश भारताविरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यामुळेच ते दहशतवादी हल्ले भारतावर घडवत आहेत. हे हल्ले थांबवण्यासाठी भारताला सतर्क राहावे लागेल.”.डॉक्टरांच्या नावाखाली दहशतवाद्यांचा छुपे जाळेया स्फोटाची चौकशी सुरू आहे. पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणा हल्लेखोरांच्या पार्श्वभूमीचा शोध घेत आहेत. निवृत्त कर्नलांच्या दाव्याने सुरक्षा यंत्रणांना नवे संकेत मिळाले आहेत. डॉक्टरांच्या नावाखाली दहशतवाद्यांचा छुपे जाळे असल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. दिल्लीतील हा हल्ला देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान ठरला आहे..दहशतीचे वातावरण निर्माणया घटनेने राजधानीत दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांमध्ये भीती आहे. सरकारने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. निवृत्त कर्नलांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. तर पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Delhi Red Fort blast Update : दिल्ली स्फोट प्रकरणात आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.