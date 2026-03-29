Pune Crime:पुण्यात डिलिव्हरी बॉयकडून वसतिगृहात अश्लील वर्तन; धक्कादायक प्रकार, परदेशी विद्यार्थिनींची सुरक्षा चव्हाट्यावर

पुणे: विद्यापीठातील परदेशी विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात शुक्रवारी रात्री एका डिलिव्हरी बॉयने प्रवेश करत विद्यार्थिनींसमोर अश्लील वर्तन केल्याची धक्कादायक बाब शनिवारी अधिसभा सुरू असताना उघडकीस आली. दरम्यान, पोलिसात तक्रार दाखल न करण्यासाठी दबाव टाकल्याची तक्रार संबंधित विद्यार्थिनींनी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्याकडे केली. याची गंभीर दखल घेत याची सखोल चौकशी करून दोषींवर दोन दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे डॉ. गोसावी यांनी स्पष्ट केले..या घटनेचे पडसाद अधिसभेत उमटले. विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. यामध्ये ४५ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थिनी आणि ८५ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी यांची निवासाची सोय आहे. परंतु, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आयसीसीआर) यांच्यासमवेत झालेल्या सामंजस्य करारानुसार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना वसतिगृह मिळाल्यानंतरच प्रवेश द्यावा आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही अनुदान देण्यात येते. .या अंतर्गत विद्यापीठात अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. यातील काही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थिनींच्या निवासाची सोय विद्यापीठात पाहुणे म्हणून येणाऱ्या प्राध्यापकांच्या इमारतीत केली आहे, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे संचालक विजय खरे यांनी दिली..दरम्यान, या इमारतीत सीसीटीव्ही, सुरक्षा रक्षक अशा कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे संतप्त सदस्यांनी विद्यापीठाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. दरम्यान, संबंधित प्रकरणाची माहिती देताना विद्यार्थिनी म्हणाल्या, ''शुक्रवारी रात्री डिलिव्हरी बॉय ऑर्डर केलेली वस्तू देण्यासाठी खोलीजवळ आला. .त्यावेळी त्याने अश्लील वर्तन केले. सुरक्षारक्षक तक्रार देण्यासाठी आम्हाला पोलिस चौकीत घेऊन गेले. मात्र, अन्य अधिकाऱ्यांनी आम्ही ही तक्रार देऊ नये, म्हणून दबाव टाकला आणि आमच्याकडून त्याबाबत लेखी लिहून घेतले.'' विद्यार्थिनींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर डॉ. गोसावी यांनी तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. तसेच याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.