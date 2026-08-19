पुणे

Dr. Neelam Gorhe : पिंपळवंडी प्रकरणातील आरोपीला फाशीचीच शिक्षा द्या

महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ मुलींचे प्रबोधन पुरेसे नाही. गावपातळीवर बालसुरक्षा यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे.
Neelam Gorhe
Neelam GorheSakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील नराधम आरोपीला कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी पोलिसांनी ठोस पुरावे व साक्षींसह प्रभावी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी शिवसेना नेत्या आणि विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.

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