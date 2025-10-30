पुणे

Pune News : हिराचंद ट्रस्ट’ व्यवहारात सहभागी असलेल्यांची सखोल चौकशी करावी

मॉडेल कॉलनीतील ‘शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट’ (एचएनडी) च्या जमिनीचा व्यवहार संशयास्पद असून, त्या बाबत सखोल चौकशी व्हावी.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - मॉडेल कॉलनीतील ‘शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट’ (एचएनडी) च्या जमिनीचा व्यवहार संशयास्पद असून, त्या बाबत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी माजी आमदार व शिवसेना शिंदे गटाचे महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांनी गुरुवारी केली.

