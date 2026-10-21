Uday Samant : एकनाथ शिंदे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी व्हावी

पुणे - ‘मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाकडून ५०० कोटी रुपये घेतल्याचा केलेला आरोप अत्यंत गंभीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे,’ अशी मागणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपांमागे नेमका ‘बोलविता धनी’ कोण याचा शोध लागला पाहिजे, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले..पत्रकार परिषदेत सामंत जरांगे पाटील यांच्या आरोपाबाबत शिवसेनेची भूमिका मांडताना सामंत म्हणाले, ‘त्यांच्याकडे असणारे पुरावे त्यांनी चौकशी यंत्रणेकडे द्यावेत. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात वाद निर्माण करून महायुतीत फूट पाडण्याचे स्वप्न काही लोक पाहत आहेत. पण त्यांचे हे स्वप्नं कधीही पूर्ण होणार नाही. एकनाथ शिंदे यांना उभा महाराष्ट्र ओळखतो. एखादी गोष्टी घडली की शिंदे यांच्यावर टिका केल्याशिवाय काही लोकांचा दिवस जात नाही, त्यांना शांत झोप लागत नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.