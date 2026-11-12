Dimbhe Canal Water : डिंभे डावा कालव्यात पाणी सोडण्याची मागणी

नारायणगाव - रब्बी पिकांसाठी डिंभे धरणातून आंबेगाव व शिरूर तालुक्यांसाठी डिंभे उजवा कालव्यात आवर्तन सोडण्यात आले आहे. मात्र मागणी करूनही डिंभे डावा कालव्यात पाणी सोडले जात नाही. याबाबत नारायणगाव, वारूळवाडी, गुंजाळवाडी भागातील शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कुकडी पाटबंधारे विभागाने डिंभे डावा कालव्यात तातडीने पाणी सोडावे. अशी मागणी नारायणगाव ग्रामपंचायत सदस्य हेमंत कोल्हे, तंटामुक्ती समितीचे उपाध्यक्ष सागर दरंदळे यांनी केली आहे..कुकडी प्रकल्पांतर्गत येडगाव धरणातून डिंभे डावा कालव्यात पाच नोव्हेंबर पासून रब्बीचे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. हे आवर्तन दहा डिसेंबर पर्यंत सुरू जाणार आहे. शिरूर, आंबेगाव तालुक्यासाठी डिंभे धरणातून उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्यात आले आहे. मात्र जुन्नर तालुक्यातील मांजरवाडी, येडगाव, वारूळवाडी, गुंजाळवाडी, आर्वी, नारायणगाव भागातील शेतीसाठी महत्त्वाच्या 55 किलोमीटर लांबीच्या डिंभे डावा कालव्यात पाणी न सोडल्याने शेतकऱ्यांना तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे..मीना नदीवरील बंधारे कोरडे झाल्याने पाणीटंचाईत भर पडली आहे. डिंभे डावा कालव्यात तातडीने पाणी सोडावे. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता आर्वी येथे किलोमीटर क्रमांक 47 मध्ये डिंभे डावा कालव्याच्या वास्तविक अस्तरीकरण असे काम सुरू आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्यात विलंब झाला असल्याची माहिती देण्यात आली. पुढील दोन दिवसात पाणी सोडण्यात येईल. अशी माहिती देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.