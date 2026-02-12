Sinhgad Road Metro : सिंहगड रस्त्यावरूनच हवी मेट्रो; स्वारगेट ते खडकवासला मार्गाबाबत स्थानिक नागरिकांची मागणी

सिंहगड रस्ता - सिंहगड रस्त्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मेट्रो मार्ग अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे स्वारगेट ते खडकवासला मेट्रो मार्ग मुख्य सिंहगड रस्त्यानेच नेण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. .मुख्य सिंहगड रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला लोकसंख्येची घनता अधिक आहे. मुख्य रस्त्याने मेट्रो गेल्यावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूतील नागरिकांना मेट्रोसाठी जाणे सोयीचे होईल. मात्र, मेट्रो नदीपात्रातून नेली तर रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला याचा वापर करणे सोयीचे होणार नाही. अंतर्गत भागातून नदीकाठच्या रस्त्याने जाऊन मेट्रोचा वापर करणे सहज शक्य होणार नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी या मेट्रोचा फायदा नागरिकांना होणार नाही..याशिवाय नागरिकांनी मेट्रोचा वापर अधिकाधिक करून राष्ट्रीय इंधन बचत आणि वाहतूक कोंडी मुक्ती तसेच प्रदूषणास आळा घालणे आणि वाहतूक कोंडीत मुक्ती यासारख्या उपाययोजनांना हरताळ फासल्यासारखे होईल. त्यामुळे मेट्रो मुख्य सिंहगड रस्त्याने नेणे सोयीचे ठरेल, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे..मेट्रो प्रकल्प हा सिंहगड रस्त्यावरील नागरिकांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात येत आहे. संपूर्ण लोकवस्ती मुख्य रस्त्याशी संलग्न असताना आणि मेट्रोच्या खांबांसाठी उड्डाणपुलावर जागा सोडलेली असताना मुख्य रस्त्यावरच मेट्रो प्रकल्प होणे आवश्यक आहे. मुख्य रस्त्यावर मेट्रो झाली तरच त्याचा फायदा येथील नागरिकांना होणार आहे. मेट्रोचे काम करताना होणाऱ्या वाहतुकीचे नियोजन महापालिकेने जरूर करावे.- रणजीत शिंदे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.