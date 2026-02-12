पुणे

Sinhgad Road Metro : सिंहगड रस्त्यावरूनच हवी मेट्रो; स्वारगेट ते खडकवासला मार्गाबाबत स्थानिक नागरिकांची मागणी

सिंहगड रस्त्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मेट्रो मार्ग अत्यावश्यक आहे.
Pune Metro
Pune Metrosakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिंहगड रस्ता - सिंहगड रस्त्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मेट्रो मार्ग अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे स्वारगेट ते खडकवासला मेट्रो मार्ग मुख्य सिंहगड रस्त्यानेच नेण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

pune
Metro
Sinhgad Road traffic congestion

