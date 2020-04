पुणे : कोरोना व्हायरसचे जगावर आलेले संकट भयंकर महाकाय असे रूप धारण करत आहे. या संकटात सुरळीत सुरू असणारे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वेळोवेळी नागरिकांना संबोधित करत आहेत. परंतु सध्या भटक्‍या विमुक्तांचे राज्यभर हाल होताना दिसून येत आहेत. पोटाची खळगी भरण्यासाठी हा समाज दिवसभर कष्ट करून दोन वेळची रोजी रोटी भागवत होता. पण आता रोजी पण नाय आणि रोटी पण नाय, अशी वेळ आली आहे. लेकरं उपासमारीची शिकार बनत आहेत, भूकेच्या व्याकुळता वरून उन्हाचा तडाखा अशा संकटात समाज सापडला आहे. गावात धान्य वाटप सुरू आहे, अन्नदान सुरू आहे, पण भटक्‍या समाजाला गावात जागा मिळाली नाही, तो कायम गावाच्या वेशीवर टांगलेला समाज तिथपर्यंत हे धान्य पोचत नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भटक्‍या विमुक्तांच्या 42 जातीकडे विशेषतः लक्ष घालावे. अन्नधान्याबरोबर वैद्यकीय सेवा म्हणजेच गावकूसवर राहणाऱ्या पाड्या, वस्त्या, माळरानावरचे पाल ठोकून राहणाऱ्या माणसाची आरोग्य तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी अखिल भारतीय कैकाडी महासंघ पुणे जिल्हाध्यक्ष सुशांत माने यांनी केली आहे. भटक्‍या विमुक्तांची दैनंदिनी सुरळीत राहण्यासाठी फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून या संकटात टिकून राहण्यासाठी सरकारने एक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे.

Web Title: The demand of Immediate Assistance for Wanderers