Hadapsar Crime : थिल्लर तरुणांच्या दहशतीमुळे गाडीतळ परिसरातील रहिवासी त्रस्त; कारवाईची मागणी

हडपसर- भरदिवसा सोसायटींमध्ये शिरून दुचाकीमधील पेट्रोल चोरणे, बंद घरांचे कुलूप तोडून घरात शिरणे, रस्त्यावर अडवून धमकावणे, पैसे, मोबाईल हिसकावणे, अशी कृत्ये करणाऱ्या परिसरातील थिल्लर तरुणांच्या दहशतीमुळे गाडीतळ परिसरातील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. गेली अनेक वर्षांंपासून हे प्रकार चालू आहेत. वारंवार तक्रार करूनही त्याबाबत कोणतेही प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याची तक्रार येथील रहिवाशांनी केली आहे..गाडीतळ परिसरात स्वमालकीची बैठी घरे व काही इमारतींमधून मोठ्या प्रमाणात मिळकतधारक व भाडेकरू राहत आहेत. याशिवाय आसपासच्या परिसरात काही वसाहतीही आहेत. या वसाहती मधील काही तरुण व किशोरवयीन मुले व्यसनांच्या आहारी जावून येथील नागरिकांना त्रास होईल असे वर्तन करताना दिसतात. अनेकदा ही मुले चाकू, कोयता, तलवारी यासारख्या हत्यारांचा धाक दाखवून जीवे मारण्याच्या धमक्या देत दहशत निर्माण करत आहेत. पार्किंग मधील वाहनांचे पेट्रोल-डिझेल, थेट घरात घुसून पैसे-मोबाईल चोरणे, रस्त्यावर महागड्या चिजवस्तू हिसकावणे अशी कृत्ये ही मुले करीत आहेत. त्यांचे हे प्रमाण सध्या वाढले आहे. त्यामुळे येथील महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे..या मुलांना विरोध केल्यास नंतर जमावाने येवून जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे. त्यामुळे येथील अनेक नागरिक मूकपणे हा त्रास सहन करीत आहेत. या मुलांच्या विरोधात बोलण्यास कोणीही पुढे येत नाही. महिला मुलींना एकटे केवळ बाहेरच नव्हे तर घरामध्येही राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जवळच असलेल्या पालिकेच्या महात्मा फुले माध्यमिक विद्यालयाचा आणि बंटर शाळेचा उपयोग हे गुंड लपण्यासाठी आणि नागरिकांना लुटण्यासाठी करत असतात. त्यांनी काही सोसायट्यांमधून अनधिकृत वहिवाटही सुरु केली आहे. विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लावल्या जाणाऱ्या ध्वनीवर्धकामुळेही ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण व विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. परीसरातील अनेक कुटुंबे भीतीमुळे आणि मुलांच्या काळजीपोटी येथून स्थलांतरीत झाली आहेत. तर, अनेकजण स्थलांतराच्या मार्गावर असलेले पाहवयास मिळत आहे..या त्रासाबाबत पोलिस प्रशासनाला अनेकदा कळवले आहे. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस व कडक कारवाई होत नाही. पोलीस आम्हाला काहीच करू शकत नसल्याचेही त्यांच्याकडून बिनधास्तपणे सांगितले जात असल्याचे येथील रहिवासी सांगत आहेत. पोलिस प्रशासनाने या गुंडगिरीवर त्वरित कारवाई करून त्यांची दहशत मोडून काढावी. तसेच, हनुमान मंदिर रस्त्यावर सीसीटीव्ही बसवण्यात येवून सातत्याने पेट्रोलिंक करावे, अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे..याबाबत अखिल गाडीतळ सोसायटी व रहिवाशी संघाच्या वतीने हडपसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांना निवेदन देण्यात आले आहे. याच निवेदनाची प्रत संघाने पोलिस आयुक्त व मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री कार्यालयालाही पाठविली आहे.."रहिवाशांच्या तक्रारीची दखल घेवून संबंधित वसाहतीतील मुलांची व त्यांच्या पालकांची बैठक घेवून त्यांना समज दिली आहे. याशिवाय मार्शलमार्फत पेट्रोलिंक सुरू केलेले आहे व चौकात पोलिस व्हॅन तैनात ठेवली आहे. संशयित मुलांनाही समोर बोलवून ताकीद दिली आहे."- संजय मोगले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, हडपसर पोलिस ठाणे.