पुणे

Pune Health News : ऑगस्‍ट महिन्‍यात डेंगीचे रुग्‍ण दुपटीहून अधिक; २८ रुग्णांची नोंद

PMC Update : पावसाळ्यात डेंगीचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून पुण्यात ऑगस्ट महिन्यात ७४७ संशयित रुग्णांची नोंद झाल्याने महापालिकेने डास निर्मूलनासाठी नागरिकांनी स्वतःहून दक्ष राहण्याचे आवाहन केले आहे.
Pune Health News
Pune Health NewsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पावसाळ्यात डेंगीच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होते. त्‍यापैकी ऑगस्ट महिन्यात ही संख्या दुपटीहून जास्‍त झाली आहे. जुलै महिन्यात शहरात केवळ ११ रुग्ण आढळले होते, तर ऑगस्टमध्ये तब्बल २८ रुग्णांची नोंद झाली आहे. याशिवाय संशयित रुग्णांची संख्या देखील झपाट्याने वाढून केवळ ऑगस्टमध्येच ७४७ वर पोहोचली आहे.

Loading content, please wait...
(dengue patients)
Pune Bibwewadi case
pune tourism
pune womens
Pune rain forecast
weather update Pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com