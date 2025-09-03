पुणे : पावसाळ्यात डेंगीच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होते. त्यापैकी ऑगस्ट महिन्यात ही संख्या दुपटीहून जास्त झाली आहे. जुलै महिन्यात शहरात केवळ ११ रुग्ण आढळले होते, तर ऑगस्टमध्ये तब्बल २८ रुग्णांची नोंद झाली आहे. याशिवाय संशयित रुग्णांची संख्या देखील झपाट्याने वाढून केवळ ऑगस्टमध्येच ७४७ वर पोहोचली आहे..महापालिकेच्या कीटक प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत शहरात एकूण १३६६ संशयित डेंगी रुग्ण आढळले. यापैकी ५१ जणांना राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थाने (एनआयव्ही) केलेल्या चाचणीत त्यांना डेंगी असल्याचे स्पष्ट झाले. अद्याप डेंगीमुळे मृत्यूची नोंद झाली नसली, तरी वाढत्या रुग्णांमुळे नागरिकांमध्ये याचा संसर्ग वाढल्याचे दिसून येत आहे. ऑगस्ट महिन्यातच ३९४ ठिकाणी डासांची उत्पत्तीस्थळे आढळली असून, त्यात घरे, कार्यालये आणि महाविद्यालयांचा समावेश आहे. वर्षभराच्या आकडेवारीनुसार, एकूण दोन हजार ३०४ ठिकाणी डासांची पैदास आढळून आली आहे..Pune News:'जमिनींवरील ‘एमआयडीसी’चे शिक्के काढणार'; पुरंदर विमानतळातून कपात केलेल्या क्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय.डेंगी पसरविणारा ‘एडीस इजिप्ती’ हा डास स्वच्छ पाण्यात वाढतो. घराच्या परिसरात पाणी साचल्यास या डासांची उत्पत्ती होते. त्यामुळे नागरिकांनी टाक्या, बादल्या, फुलांच्या कुंड्या, पाण्याची भांडी, फ्रिज, घराच्या छतावरील रिकाम्या वस्तूंमध्ये पाणी साचू न देण्याचे आवाहन महापालिकेकडून केले आहे. दर आठवड्याला हे भांडे रिकामे करावीत आणि झाकून ठेवावीत. आठवड्यातून एकदा कोरडा दिवस पाळावा. नागरिकांनी स्वतः दक्ष राहून परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि पाणी साचू न देणे, हाच डेंगी प्रतिबंधासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले..चिकुनगुनियाचेही वर्षभरात १७ रुग्णडेंगीपाठोपाठ चिकुनगुनियाचेही १७ रुग्ण वर्षभरात आढळून आले आहेत. त्यापैकी पाच रुग्ण हे एकट्या ऑगस्ट महिन्यात आढळले आहेत. याआधी फेब्रुवारी महिन्यात सहा रुग्ण आढळले होते, तर सरासरी प्रत्येक महिन्यात दोन रुग्ण आढळून आले आहेत..अचानक येणारा ताप, अंगदुखी, डोळ्यांमागील वेदना, पुरळ, उलट्या आणि अशक्तपणा ही डेंगीची लक्षणे आहेत. ही लक्षणे दिसल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. महापालिकेकडून डास नियंत्रण मोहीम, औषध फवारणी, फॉगिंग आदी उपाययोजना करण्यात येत आहेत.- डॉ. राजेश दिघे, प्रमुख, कीटक प्रतिबंधक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.