Sunetra Pawar: मोठा राजकीय निर्णय! उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा; महाराष्ट्रात फुलफोकस एंट्री

विधानसभेवर निवड झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांची आज दिल्लीत उपराष्ट्रपती भवनात भेट घेऊन राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केला. सुनेत्रा पवार या बारामती येथील विधानसभा पोटनिवडणूक विक्रमी मताधिक्याने जिंकल्या आहेत. .आज राजीनामा देताना त्यांच्यासोबत त्यांचे पुत्र व खासदार पार्थ पवार हे उपस्थित होते. उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी सुनेत्रा पवार यांना पुढील सार्वजनिक जीवनासाठी आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळासाठी यशस्वी वाटचालीच्या शुभेच्छा दिल्या. यानंतर राज्यसभा सचिवालयानेही बुलेटिन जारी करून सुनेत्रा पवार यांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्याचे आणि राज्यसभेची ही जागा रिक्त झाल्याचे जाहीर केले..बंगाल-तमिळनाडू निकालांचा महाराष्ट्रात धसका! 'खाती नीट सांभाळा, काम करा नाहीतर...'; फडणवीसांचा मंत्र्यांना कडक इशारा.अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती. २३ एप्रिल रोजी मतदान झाले आणि ४ मे रोजी निकाल जाहीर झाला. बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांच्यासह २१ उमेदवार होते. काँग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) आणि शरद पवार गट यांसारख्या विरोधी पक्षांनी या जागेसाठी उमेदवार उभे केले नाहीत. काँग्रेसने सुरुवातीला आपला उमेदवार जाहीर केला होता, पण नंतर आपली उमेदवारी मागे घेतली..या जागेवर सुनेत्रा पवार यांना एकूण २,१८,९६९ मते मिळाली. त्या २,१८,०३४ मतांच्या फरकाने विजयी झाल्या. नव्या राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रा. आर. वाय. घुटुकडे केवळ ९३५ मते मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. ४ मे रोजी मुंबईत निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, हा विजय अजित पवार यांना आदरांजली असून, हा ऐतिहासिक विजय त्यांनी आपल्या दिवंगत पतीच्या स्मृतीस समर्पित केला आहे. त्यांनी समर्थकांना संयम राखण्याचे आवाहन केले..त्या म्णाल्या, "बारामतीच्या जनतेने आपल्या मतांच्या माध्यमातून जो विश्वास दाखवला आहे, तो आदरणीय अजित दादांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित आहे. आज आम्ही सर्वजण भावूक झालो आहोत." पुणे जिल्ह्यातील बारामती मतदारसंघ हा दीर्घकाळापासून पवार घराण्याचा बालेकिल्ला मानला जातो.