PMC News : बांधकाम परवानगीचे अधिकार द्या; समाविष्ट गावांबाबत पुणे महापालिकेचे राज्य सरकारला पत्र

PMC vs PMRDA Pune News : पीएमआरडीएचा २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा रद्द झाल्याने, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या गावांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार तातडीने पीएमआरडीएकडून पुणे महापालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी नगर विकास विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा रद्द झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार प्राधिकरणाकडून काढून घेत पुणे महापालिकेस देण्यात यावेत, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.

