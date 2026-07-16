कऱ्हाड मुख्यमंत्रीफडणवीसयांचासत्कार

कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा मुंबईत सत्कार
शेतकऱ्यांच्या वतीने रामकृष्ण वेताळांकडून कार्यक्रमाचे आयोजन
कऱ्हाड, ता. १६ ः पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी कर्जमाफी योजना लागू केल्याबद्दल राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री अशोक उईके, भाजप किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे, महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ यांच्या हस्ते सत्कार झाला.
पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जमाफीची घोषणा केल्याबद्दल मुंबईत हा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘हा सत्कार वैयक्तिक स्वरूपात नव्हे, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या वतीने स्वीकारत आहे. या निमित्ताने राज्यातील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीजपुरवठ्याची योजना यापुढेही कायम ठेवण्यात येईल. यापूर्वीची सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची थकीत वीजबिले माफ करण्यात येणार आहे. नवीन वीजजोडणी मिळविताना शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नसल्याची शासनाकडून काळजी घेतली जाईल. भविष्यात शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास शेतीसाठी वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकार कार्यरत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषिमंत्री भरणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भविष्यात देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी, अशी भावना व्यक्त केली. प्रदेशाध्यक्ष वेताळ म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली किसान मोर्चा राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सातत्याने कार्यरत राहील. शेतकऱ्यांचे हित हेच सर्वोच्च कर्तव्य आहे. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भविष्यातही कटिबद्धपणे काम करत राहू.’’
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मुंबई ः कर्जमाफीबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार करताना अशोक उईके, दत्तात्रय भरणे, डॉ. अनिल बोंडे, रवींद्र चव्हाण, रामकृष्ण वेताळ आदी.
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