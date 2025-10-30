CM Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मदत : देवेंद्र फडणवीस; सरकार आंदोलकांशी चर्चेसाठी तयार

पुणे : ‘‘अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचा शेतमाल मोठ्या प्रमाणात खराब झाला. त्यांना प्राधान्याने मदत केली जात आहे. कर्जमाफी करताना पैसे बँकांकडे जातात, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही..त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावेत. ते काम आता सुरू झाले आहे. आम्ही कधीच कर्जमाफी करणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली नाही,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सरकार सकारात्मक असून चर्चेला तयार आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले..नागपूरमध्ये प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. त्याबद्दल पत्रकारांच्या प्रश्नावर ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी गंभीर आहेत; परंतु आंदोलनाच्या माध्यमातून त्या सुटणार नाहीत..चर्चेतूनच ठोस तोडगा निघू शकतो, असे सांगत फडणवीस म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून, त्यांच्या हितासाठी ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.’’.फडणवीस म्हणाले, ‘‘आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच बच्चू कडू यांच्यासमवेत आम्ही बैठक बोलावली होती. चर्चेच्या माध्यमातून शक्य त्या गोष्टी सोडविण्याची तयारी दाखवली होती. आजही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडू यांच्याशी संपर्क साधलेला आहे. त्यांना चर्चेसाठी पुन्हा निमंत्रण दिले आहे..Nagpur Farmers Protest : मुख्यमंत्री म्हणतात 'रेल्वे रोको' करु देणार नाही, पण आंदोलक रुळावर उतरले; सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष .कडू यांनी अनेक वेगवेगळे प्रश्न मांडले आहेत. त्या सर्वांचा सखोल आढावा घेऊन ‘रोडमॅप’ तयार करणे आवश्यक आहे. हे प्रश्न आंदोलनातून सोडविता येतील, अशी परिस्थिती नाही. काल आपण आंदोलनात रस्ते रोखल्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. रुग्णवाहिका अडकल्या होत्या. त्यामुळे माझे आंदोलकांना आवाहन आहे, की अशा प्रकारे जनतेला त्रास देणारे आंदोलन टाळावे. काही वेळा अशा आंदोलनांत काही अपप्रवृत्ती शिरतात, त्यामुळे सावध राहणे गरजेचे आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.