CM Devendra Fadnavis: शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मदत : देवेंद्र फडणवीस; सरकार आंदोलकांशी चर्चेसाठी तयार

पुणे : ‘‘अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचा शेतमाल मोठ्या प्रमाणात खराब झाला. त्यांना प्राधान्याने मदत केली जात आहे. कर्जमाफी करताना पैसे बँकांकडे जातात, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

Bacchu Kadu
Nagpur
Farmer
Protest
