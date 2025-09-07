पुणे

Devendra Fadnavis: फक्त खरी नोंद असेल त्यालाच... GR नंतर फडणवीसांचा मराठा-ओबीसी आरक्षणावर मोठा खुलासा!

Devendra Fadnavis Big Statement on Maratha-OBC Reservation and Ramoshi Community Development | राजे उमाजी नाईक जयंती सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मराठा-ओबीसी आरक्षणावर खुलासा; रामोशी समाजाच्या विकासासाठी कर्ज, शिक्षण, नोकरीच्या योजना जाहीर.
पुण्यातील सासवडजवळील भिवडी येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या २३४व्या जयंतीचा शासकीय सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, माजी मंत्री विजय शिवतारे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली. या सोहळ्यात फडणवीसांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका मांडली आणि रामोशी समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली.

