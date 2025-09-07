Devendra Fadnavis: फक्त खरी नोंद असेल त्यालाच... GR नंतर फडणवीसांचा मराठा-ओबीसी आरक्षणावर मोठा खुलासा!

पुण्यातील सासवडजवळील भिवडी येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या २३४व्या जयंतीचा शासकीय सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, माजी मंत्री विजय शिवतारे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली. या सोहळ्यात फडणवीसांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका मांडली आणि रामोशी समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली..मराठा-ओबीसी आरक्षणावर ठाम भूमिकामुख्यमंत्री फडणवीसांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना ठामपणे सांगितले की, “आमचे सरकार एकाचे काढून दुसऱ्याला देणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या हक्काला धक्का लागणार नाही.” त्यांनी मराठवाड्यातील नोंदींचा उल्लेख करत सांगितले की, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदीनुसारच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. “सरसकट प्रमाणपत्र देणार नाही, ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. .Maratha Reservation: 'ओबीसी संघटनेचे साताऱ्यात धरणे आंदोलन'; मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या निषेधात घोषणा; कुणबी नोंदींना विरोध.फडणवीसांनी पुढे सांगितले की, मराठा समाजातील खऱ्या पात्र व्यक्ती वंचित राहणार नाहीत, पण ओबीसी समाजाच्या हिताला प्राधान्य राहील. “छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत लढणाऱ्या अठरा पगड जातींना मुख्य प्रवाहात आणणे हे शिवकार्य आहे, आणि हे कार्य पूर्ण होईपर्यंत सरकार थांबणार नाही,” असे त्यांनी ठासून सांगितले.राजे उमाजी नाईकांचे क्रांतिकारी योगदानफडणवीसांनी राजे उमाजी नाईक यांच्या क्रांतिकारी कार्याचा गौरव केला. “रामोशी समाज हा श्रीरामाशी निगडित आहे. शिवाजी महाराजांचे विश्वासू गुप्तहेर बहिर्जी नाईक यांच्यासह रामोशी समाजाने स्वराज्यासाठी अग्रणी भूमिका घेतली,” असे ते म्हणाले. उमाजी नाईकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध पहिला लढा उभारला आणि स्वतःच्या सेनेने इंग्रजांना पळवून लावले. “रॉबर्ट यांनी लिहिलेल्या पत्रात उमाजी नाईकांना दुसरे शिवाजी महाराज संबोधले होते. ते उत्तम प्रशासक होते, स्वतः पत्रे लिहीत आणि क्रांतिकार्य रचत,” असे फडणवीस म्हणाले. मात्र, फितुरीमुळे उमाजी नाईकांना पकडून फासावर लटकवण्यात आले. इंग्रजांनी रामोशी समाजाला गुन्हेगारी कायद्याखाली दडपले, ज्यामुळे हा समाज मागास राहिला..रामोशी समाजाच्या विकासासाठी योजनाफडणवीसांनी रामोशी समाजाच्या प्रगतीसाठी सरकारच्या योजनांचा पुनरुच्चार केला. “राजे उमाजी नाईक महामंडळामार्फत १५ लाखांपर्यंत कर्ज आणि २ लाखांपर्यंत बिनतारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. हा समाज नोकरी देणारा व्हावा, यासाठी महाज्योतीमार्फत स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. पोलिस भरतीसाठीही तरुण-तरुणींना प्रोत्साहन दिले जाईल,” अशी घोषणा त्यांनी केली. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. “हा समाज मागे राहता कामा नये, आता पुढे जायला हवे. तुम्ही मागा, आम्ही शक्य तेवढे देऊ,” असे आवाहन त्यांनी केले..समाजाच्या प्रगतीसाठी एकजुटीचे आवाहनफडणवीसांनी समाजाला एकजुटीचे आवाहन केले. “उमाजी नाईक यांच्या जयंतीचा हा सोहळा केवळ औपचारिकता नाही, तर समाजाला त्यांचे शौर्य आणि स्वाभिमानाची आठवण करून देणारा आहे. इतिहासाने या समाजाला मागे ठेवले, पण आता सरकार त्यांना मुख्य प्रवाहात आणेल,” असे ते म्हणाले. समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार दबावात काम करणार नाही, पण योग्य मागण्यांना प्रतिसाद देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.भविष्यासाठी प्रेरणाया सोहळ्याने रामोशी समाजात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. राजे उमाजी नाईक यांच्या क्रांतिकारी कार्याचा गौरव करताना फडणवीसांनी समाजाला प्रगतीचा मंत्र दिला. “तुम्ही कोण आहात हे लक्षात ठेवा आणि पुढे जा. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे,” असे सांगत त्यांनी समाजाला स्वाभिमानाने उभे राहण्याची प्रेरणा दिली. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हितांचा समतोल साधताना रामोशी समाजाच्या विकासासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू राहतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले..Maratha Reservation: ‘सातारा गॅझेट’च्या नोंदीसाठी प्रयत्न करणार; मराठा समाज बांधवांचा निर्धार, मनोज जरांगे-पाटील यांचेच खरे श्रेय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.