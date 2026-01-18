पुणे

CM Devendra Fadnavis: पुण्याची जनताच दादा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपच्या नेत्यांना स्वीकारले!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: ‘पुणेकरांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नाकारले, असे मी म्हणणार नाही. पुणेकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप आणि आमच्या नेत्यांना स्वीकारले,’ असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात बोलताना व्यक्त केले.

