पुणे

Pune News: जेजुरीत गुप्तलिंगाचे भाविकांकडून दर्शन; दिवसभर भाविकांनी गर्दी, मंदिरासमोर फुलांची आकर्षक सजावट!

Spiritual atmosphere in Jejuri during special darshan: महाशिवरात्र उत्सवात जेजुरीत भाविकांची गर्दी; गुप्तलिंगाचे दर्शन आणि फुलांची सजावट
Heavy Rush of Devotees in Jejuri for Rare Guptaling Darshan

Heavy Rush of Devotees in Jejuri for Rare Guptaling Darshan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जेजुरी: महाशिवरात्र उत्सवानिमित्त जेजुरीच्या खंडोबा मंदिरातील पाताळ लिंग, शिखरलिंग व स्वयंभूलिंगाच्या अशा त्रिलोकाधिपतीच्या दर्शनासाठी आज दिवसभर भाविकांनी गर्दी केली होती. वर्षातून एकदाच महाशिवरात्रीला गुप्तलिंगाच्या दर्शनाची संधी भाविकांना मिळते.

Loading content, please wait...
pune
district
devotees darshan

Related Stories

No stories found.