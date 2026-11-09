Dhamani Khandoba: धामणीत म्हाळसाकांत खंडोबाच्या सोमवती यात्रेचा उत्साह; पालखीच्या शाही मिरवणुकीत भंडाऱ्याची उधळण

पारगाव : पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, मुंबई जिल्ह्यातील लाखो भाविकांचे कुलदैवत असणार्या धामणी (ता. आंबेगांव) येथे आज सोमवारी सोमवतीच्या निमित्ताने श्री म्हाळसाकांत खंडोबाच्या दर्शनासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती. रविवारी (दि.८)दुपारी अमावस्या प्रारंभ होऊन आज सोमवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत सोमवतीचा पर्वकाळ असल्याने पहाटे पाच वाजता शिरुर, आंबेगाव,जुन्नर,खेड तालुक्यातील खंडेरायाच्या सोमवतीचे व मानाच्या काठीचे १० मानकर्यांच्या हस्ते स्वयंभू सप्तशिवलिंगाचा रुद्राभिषेक व दुग्धाभिषेक व आरती करण्यात आली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... सकाळी सात वाजता उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने गावातून वाघे व वीर मंडळीनी खंडोबा मंदिरात आणलेल्या पालखीत खंडोबा, म्हाळसाई व बाणाईच्या उत्सवमूर्ती ठेवण्यात येऊन पालखीचे वाजतगाजत देवमळ्यातील विहीरीवर शाहीस्नानासाठी प्रस्थान करण्यात आले.यावेळी भंडारा.खोबरे व फुले उधळून सदानंदाचा येळकोट करण्यात आला. पालखीच्या शाही मिरवणूक सोहळ्यासाठी पंचक्रोशीतील भाविकांनी अलोट गर्दी केलेली होती. .सोमवती पालखीचे व मानाचे काठीचे मानकरी नरके, राजगुरु, कांदळकर, गावडे, पडवळ,वायकर, पंचरास, घोडे, बोरचाटे, आवटे, कुरकूटे, मेंगडे या आडनावाच्या मंडळीच्या हस्ते मुखवट्याला सुवासिक दवण्याचे अत्तर व गुलाबपाण्याचे मिश्रण करुन चंदनऊटीचा लेप देण्यात आला.त्यानंतर उत्सवमूर्तीना शाहीस्नान घालण्यात आले. देवस्थानाचे सेवेकरी दादाभाऊ भगत, प्रभाकर भगत, सुभाष तांबे, राजेश भगत, शांताराम भगत, सिताराम जाधव , दिनेश जाधव , सुरेश पवार, पांडुरंग भगत, राहूल भगत, प्रमोद देखणे, भिकाजी पाटील, अनिरुद्ध वाळुंज यांनी खंडेरायाची पारंपारिक पूजा केली.त्यानंतर आरती झाली. .फुलांची व भंडार्याची उधळण करुन पालखीच्या शाही मिरवणूकीला समस्त पंचरास मंडळीच्या हलगी, डफडे, ताशा, संबळ, सनई, शिंगाड, तुतारीच्या पारंपारिक वाद्याच्या निनादात सुरुवात झाली. पालखी मिरवणूकीत भाविकांनी पिवळ्या रंगाची टोप्या परिधान केल्यामुळे त्या लक्ष वेधुन घेत होत्या. बाजारपेठेत पालखीच्या मिरवणूकीत "सदानंदाचा येळकोटच्या" जयघोषात फुलांची भंडार्याची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.पालखीच्या पुढे नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील पवार बंधूचा खंडोबाचे वाहन असलेला सजवलेला रुबाबदार अश्व (घोडा) सर्व भाविकांचे लक्ष वेधून घेत होता. पालखीची शाही मिरवणूक वाजत गाजत अकरा वाजता मंदिरात पोहचली सोमवतीला येणार्या भाविकांसाठी ग्रामस्थांच्या वतीने भात, आमटी व बुंदीच्या महाप्रसादाची व्यवस्था केली होती दुपारी एक वाजेपर्यत दोन हजाराहून अधिक भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला असल्याचे ग्रामस्थानी सांगितले.ऐन दिवाळीत सोमवतीचा सोहळा आल्याने चांगलाच रंगला असल्याचे भाविकांना पाहावयास मिळाले. खोबरे भंडारा विक्रीची व फुलांची पेढ्यांची दुकाने मंदिराबाहेर दिसून आली.यावेळी शेकडो भाविकांनी मंदिरात खंडोबाचे जागरण घातले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.