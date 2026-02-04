पुणे

Pune Crime : मैत्रिणीला फोन केल्याच्या वादातून तरुणावर कोयत्याने हल्ला

Dhanakwadi friend attacked with sickle over mobile call Pune : धनकवडीतील त्रिमूर्ती चौकात मैत्रिणीशी मोबाईलवर बोलल्याच्या कारणावरून मित्राने तरुणावर कोयत्याने हल्ला केला. आदित्य कांबळे गंभीर जखमी झाला असून आरोपी चेतन चव्हाणला पोलिसांनी अटक केली आहे. घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली.
पुणे : मैत्रिणीशी मोबाईलवर बोलल्याच्या कारणावरून मित्राने तरुणावर कोयत्याने वार केल्याची घटना धनकवडी परिसरातील त्रिमूर्ती चौकात मंगळवारी (ता. ३) रात्री घडली. पोलिसांनी आरोपी चेतन चव्हाण याला अटक केली आहे.

