Pune Crime : मैत्रिणीला फोन केल्याच्या वादातून तरुणावर कोयत्याने हल्ला

पुणे : मैत्रिणीशी मोबाईलवर बोलल्याच्या कारणावरून मित्राने तरुणावर कोयत्याने वार केल्याची घटना धनकवडी परिसरातील त्रिमूर्ती चौकात मंगळवारी (ता. ३) रात्री घडली. पोलिसांनी आरोपी चेतन चव्हाण याला अटक केली आहे..या हल्ल्यात आदित्य सुनील कांबळे (वय २०, रा. नवले पुलाजवळ, नऱ्हे) हा गंभीर जखमी झाला आहे. याबाबत आदित्यने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार चेतन बाजीराव चव्हाण (वय २३, रा. समर्थ कॉम्प्लेक्स, धनकवडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्य कांबळे आणि चेतन चव्हाण हे मित्र असून, दोघांचीही एका तरुणीशी मैत्री होती. मंगळवारी रात्री त्रिमूर्ती चौकात दोघांची भेट झाली. त्यावेळी आदित्यने संबंधित तरुणीशी मोबाईलवर संपर्क साधल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वादानंतर चेतनने शेजारील एका रसवंतीगृहातून कोयता उचलून आदित्यवर वार करण्याचा प्रयत्न केला. हल्ल्याच्या भीतीने आदित्य पळू लागला. .मात्र, चेतनने पाठलाग करून आदित्यच्या हातावर आणि डोक्याजवळ कानावर कोयत्याने वार केले. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. हल्ल्यानंतर चेतन घटनास्थळावरून पसार झाला. ही घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुलकुमार खिलारे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आदित्यला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.