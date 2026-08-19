MPSC Success Story: दोन वर्षांपूर्वी अवघ्या ५ गुणांनी हुलकावणी; तिसऱ्या प्रयत्नात धनश्रीचे एमपीएससीत यश, शेतकऱ्याच्या मुलीची राज्यकर निरीक्षक पदाला गवसणी..

-नवनाथ भेकेनिरगुडसर: दोन वर्षापूर्वी अवघ्या पाच गुणाने यशाला हुलकावणी दिलेल्या धनश्रीला आई-वडिलांनी दिलेल्या खंबीर पाठबळामुळे आणि त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मुलीनेही जिद्द सोडली नाही,रात्रंदिवस अभ्यास करत जिद्द,चिकाटी व अथक परिश्रमाच्या जोरावर यश संपादन करत आई-वडिलांचे स्वप्न साकार केले.थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी कुटुंबातील कन्या धनश्री सुरेश टेमगिरे तिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन करत राज्यकर निरीक्षक पदाला गवसणी घातली. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी कुटुंबातील सुरेश टेमगिरे आणि पोलीस पाटील वैशाली टेमगिरे यांची कन्या धनश्री टेमगिरे हिचे प्राथमिक शिक्षण गावच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले.त्यानंतर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंचर येथील महात्मा गांधी विद्यालयात झाल्यानंतर नाशिक येथील के के वाघ कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयात २०१७ ते २०२१ या कालावधीत पदवी संपादन केली..त्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली यामध्ये धनश्रीला पहिल्यांदा अपयश आले त्यानंतर दुसऱ्यांदा अवघ्या पाच गुणाने यशाने हुलकावणी दिली आणि तिसऱ्यांदा मात्र तिने जिद्द चिकाटी व अथक प्रयत्नातून अखेर यश मिळवले.धनश्रीने इतर मागास प्रवर्गात मुलीमधून दहावी तर खुल्या प्रवर्गातून ३२६ क्रमांकावर उत्तीर्ण झाली. .धनश्रीला मिळालेल्या यशाबद्दल थोरांदळे ग्रामस्थांसह आंबेगाव तालुक्यातील कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. चौकट: धनश्री टेमगिरे म्हणाली की,कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवायचे असेल तर जिद्द चिकाटीला अथक प्रयत्नाची जोड आवश्यक आहे. कारण मलाही यश पहिल्याच प्रयत्नात मिळाले नाही तर तिसऱ्या प्रयत्नात मिळाले,दुसऱ्या प्रयत्नात तर अवघ्या पाच गुणाने यशाने हुलकावणी दिली होती..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.मी त्यानंतर अभ्यास करायचं सोडून देण्याच्या विचारात होते परंतु मला मिळालेल्या आई वडिलांच्या खंबीर पाठिंब्यामुळे मी पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात केली आणि जिद्द चिकाटी आणि आई-वडिलांचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून अखेरीस यश संपादन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.