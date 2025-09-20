पुणे

Dhangar Reservation : धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी ‘एल्गार’

ST Reservation Demand : ७५ वर्षांच्या लढ्यानंतरही आरक्षण न मिळाल्याने धनगर समाजाने २२ सप्टेंबरपासून राज्यभर शांततेतून आंदोलन करून मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे (एसटी) आरक्षण मिळावे, यासाठी समाजातील नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या लढ्यानंतरही सरकारकडून केवळ आश्वासने मिळत आहेत.

