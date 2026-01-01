पुणे

Narayangaon Protest : जीवघेणी बेकायदेशीर ऊस वाहतूक कधी थांबणार; डिसेंबर महिन्यात दोन महिलांचा मृत्यू; धनगरवाडी येथे रास्ता रोको आंदोलन!

Sugarcane Transport : धनगरवाडी ग्रामस्थांनी जीवघेणी अवैध ऊस वाहतूक थांबवण्यासाठी रस्ता रोको आंदोलन केले. डिसेंबर महिन्यात तीन लोकांचा मृत्यू आणि अपघातामुळे प्रशासनाकडे कडक कारवाईची मागणी.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ट्रक व ट्रॅक्टरला जोडलेल्या दोन ट्रॉल्यात प्रमाणापेक्षा जास्त ऊस भरून असुरक्षित केली जाणारी उसाची वाहतूक जीवघेणी ठरत आहे. त्या मध्ये नादुरुस्त रस्त्यांची भर पडली आहे.यामुळे डिसेंबर महिन्यात दोन महिलांचा नाहक मृत्यू झाला असून एक महिला व दोन मुले गंभीर जखमी झाली आहेत.जीवघेणी बेकायदेशीर ऊस वाहतूक थांबवण्यासाठी सहकारी साखर प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे येथील क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी.

