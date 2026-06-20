Pune: केमिकल कंपनीच्या गोदामातून ॲसिडचे कॅन चोरणाऱ्या टोळीला तीन तासांत जेरबंद; नांदेड सिटी पोलिसांची जलद कारवाई; २०.४० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

निलेश चांदगुडेधायरी: धायरी परिसरातील एका केमिकल कंपनीच्या गोदामातून ऑर्थोफॉस्फोरिक ॲसिडचे कॅन चोरणाऱ्या तिघांच्या टोळीचा नांदेड सिटी पोलिसांनी अवघ्या तीन तासांत पर्दाफाश करत त्यांना अटक केली. आरोपींकडून चोरीस गेलेला माल आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन असा एकूण २० लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धायरी येथील रिलायबल केमिकल्स कंपनीच्या गोदामातून २५ लिटर क्षमतेचे पांढऱ्या रंगाचे रँकेम कंपनीचे ऑर्थोफॉस्फोरिक ॲसिडचे कॅन चोरीस गेल्याची घटना उघडकीस आली होती. याप्रकरणी फिर्यादीने नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला..Satara: कऱ्हाड उड्डाणपुलावर रविवारपासून प्रायोगिक तत्त्वावर चार चाकी हलकी वाहनांची चाचणी .गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अतुल भोसले यांनी आरोपींचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार पोलिस अंमलदार संग्राम शिनगारे, शिवाजी क्षीरसागर आणि मोहन मिसाळ यांच्या पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे तपासाची सूत्रे हलविली. मिळालेल्या माहितीनुसार वैभव चव्हाण याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्याने रोहन इंदुलकर आणि निखिल पवार यांच्या मदतीने चोरी केल्याची कबुली दिली..यानंतर पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली. आरोपींमध्ये वैभव बाळासाहेब चव्हाण (वय २६), रोहन संतोष इंदुलकर (वय २१) आणि निखिल तानाजी पवार (वय २३) यांचा समावेश आहे. चौकशीत आरोपींकडून चोरीस गेलेले १६ कॅन जप्त करण्यात आले. या कॅनची किंमत सुमारे ४० हजार रुपये असून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले वाहनही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.या कारवाईत चोरीस गेलेला माल आणि वाहन असा एकूण २० लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे चोरीनंतर अवघ्या तीन तासांत आरोपींचा माग काढून त्यांना अटक करण्यात यश आले..Amit Shah Kolhapur Speech : अमित शहांकडून कोल्हापुरात उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला; एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख थेट ‘शिवसेना प्रमुख’ म्हणून उल्लेख.ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपआयुक्त सागर कवडे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त विजय कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अतुल भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) प्रसाद राऊत, उपनिरीक्षक दत्तात्रय सावंत तसेच संग्राम शिंगारे, शिवाजी क्षीरसागर, मोहन मिसाळ, निलेश कुलथे, अक्षय जाधव, सतीश खोत, स्वप्निल मगर, निलेश खांबे आणि राजू वेगरे यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.