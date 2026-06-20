पुणे

Pune: केमिकल कंपनीच्या गोदामातून ॲसिडचे कॅन चोरणाऱ्या टोळीला तीन तासांत जेरबंद; नांदेड सिटी पोलिसांची जलद कारवाई; २०.४० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Three Arrested for Acid Can Theft in Dhayari: धायरी येथील रिलायबल केमिकल्स कंपनीच्या गोदामातून ऑर्थोफॉस्फोरिक ॲसिडचे कॅन चोरणाऱ्या तिघांना नांदेड सिटी पोलिसांनी अवघ्या तीन तासांत अटक केली. 20.40 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निलेश चांदगुडे

धायरी: धायरी परिसरातील एका केमिकल कंपनीच्या गोदामातून ऑर्थोफॉस्फोरिक ॲसिडचे कॅन चोरणाऱ्या तिघांच्या टोळीचा नांदेड सिटी पोलिसांनी अवघ्या तीन तासांत पर्दाफाश करत त्यांना अटक केली. आरोपींकडून चोरीस गेलेला माल आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन असा एकूण २० लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

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