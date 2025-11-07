Pune Traffic: उड्डाण पुलाखाली पार्किंगची सुविधा हवी; धायरी फाटा परिसरातील नागरिकांची मागणी, कोंडी सुटण्याची अपेक्षा

धायरी : सिंहगड रस्त्यावरील धायरी फाटा उड्डाण पुलाखालील जागेत पूर्वी अधिकृतपणे सुरू असणारी पार्किंगची सुविधा मागील काही काळात बंद आहे. त्यामुळे वाहनचालकांची गैरसोय होत असून वाहतूक कोंडीची समस्या उद््भवत आहे. त्यामुळे ही पार्किंगची सुविधा पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे..ग्रामीण भागातून पुण्याकडे येणारे नागरिक मोठी संख्येने धायरी फाट्यावर थांबतात, मात्र तेथे पार्किंगची कोणतीही अधिकृत व्यवस्था नसल्यामुळे वाहनचालकांना रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करावी लागत आहेत. यामुळे या ठिकाणी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..धायरी फाटा हे सिंहगड रस्त्यावरील अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण असून या परिसरातून धायरी, नऱ्हे, नांदेड सिटी, खडकवासला, आनंदनगर, आणि वडगाव बुद्रुक या भागांत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. याशिवाय खडकवासला, वेल्हे, खानापूर, पानशेत, डोणजे आदी भागांतून पुण्यात येणारे प्रवासीदेखील याच रस्त्याचा उपयोग करतात. त्यामुळे या ठिकाणी कायमच वाहनांची वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत येथील उड्डाण पुलाखालीच जागा उपलब्ध असूनही तिथे अधिकृत पार्किंगची सुविधा उपलब्ध नसल्याने वाहनचालकांची गैरसोय होते..सध्या नागरिक स्वतःच्या सोयीनुसार पुलाखाली व रस्त्याच्या बाजूला वाहने उभी करतात. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रित करण्याचे मोठे आव्हान वाहतूक पोलिसांपुढे निर्माण झाले आहे. पादचाऱ्यांनाही रस्ता ओलांडताना अडथळे येत आहेत. यामुळे महापालिका व वाहतूक विभागाने समन्वय साधून या ठिकाणी तिथे असणारी पूर्वीचे नियोजित व सुसज्ज पार्किंग सुविधा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे..याबाबत धायरीतील रहिवासी विकास मारणे म्हणाले की, धायरी फाटा परिसरात पार्किंगची सोय नसल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. रस्त्याच्या कडेला अनियमितपणे उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे कोंडी वाढते. उड्डाण पुलाखाली पार्किंगची व्यवस्था झाली, तर परिसरातील वाहतूक सुरळीत होईल..पूर्वी सुरू असलेले पार्किंग बंदधायरी फाटा उड्डाण पुलाखाली पूर्वी सुरू असलेल्या अधिकृत पार्किंगची सुविधेचा वापर ग्रामीण भागातून येणारे वाहनधारक वापर करत होते, त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करण्याची गरज भासत नव्हती. मात्र, काही राजकीय व प्रशासकीय अडचणींमुळे हे पार्किंग बंद करण्यात आले. त्यानंतर वाहनचालकांना पर्याय नसल्याने रस्त्याच्या कडेला पार्किंग सुरू झाली. यामुळे वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांना अडथळे, तसेच आपत्कालीन वाहनांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे..Pune Court: वकील, पक्षकारांची पार्किंगसाठी वणवण; जिल्हा न्यायालय परिसर, आवाराबाहेर गाडी लावल्यास दंडाचाही भुर्दंड.धायरी फाटा उड्डाण पूल परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न लक्षात घेऊन रस्त्यावरील भाजीपाला विक्रेत्यांना तेथे बसविण्याबाबत आमच्या कार्यालयाकडून वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच उड्डाण पुलाखालील जागेत पार्किंग सुविधा सुरू करण्यासाठीही लवकरच पत्रव्यवहार करण्यात येईल.- प्रज्ञा पोतदार,सहाय्यक आयुक्त,सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.