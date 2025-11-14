पुणे

Dhayari News : धायरीत अंगणवाडी इमारत जीर्णावस्थेत, भिंतींना तडे, छताचे पत्रे गंजलेले; मुलांचे भविष्यच धोक्यात

Dilapidated Anganwadi Puts Children at Risk : धायरी येथील धारेश्वर मंदिराजवळची लोणारे वस्तीतील अंगणवाडी क्रमांक १५२ ची इमारत जीर्ण आणि धोकादायक बनल्यामुळे मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आली असून, पालकांनी नवीन इमारतीच्या उभारणीची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धायरी : धारेश्वर मंदिराजवळ असणाऱ्या लोणारे वस्ती येथील अंगणवाडी क्रमांक १५२ ही महिला व बालविकास विभागाच्या ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा’ योजनेअंतर्गत चालवली जाते. लहान मुलांचे शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य संवर्धनाचे महत्त्वाचे कार्य येथे चालते. मात्र, या अंगणवाडीची इमारत जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनली असून यामुळे मुलांचे भविष्यच धोक्यात आले आहे.

