Dhayari News : धायरीत अंगणवाडी इमारत जीर्णावस्थेत, भिंतींना तडे, छताचे पत्रे गंजलेले; मुलांचे भविष्यच धोक्यात

धायरी : धारेश्वर मंदिराजवळ असणाऱ्या लोणारे वस्ती येथील अंगणवाडी क्रमांक १५२ ही महिला व बालविकास विभागाच्या 'एकात्मिक बाल विकास सेवा' योजनेअंतर्गत चालवली जाते. लहान मुलांचे शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य संवर्धनाचे महत्त्वाचे कार्य येथे चालते. मात्र, या अंगणवाडीची इमारत जीर्ण झाल्याने धोकादायक बनली असून यामुळे मुलांचे भविष्यच धोक्यात आले आहे..अंगणवाडीच्या भिंतींना तडे गेले असून काही ठिकाणी पावसाचे पाणी आत झिरपते. छतावरील पत्रे गंजून कुजल्याने पावसाळ्यात गळती होते. त्यामुळे वर्गात बसणाऱ्या मुलांना शिकताना मोठी अडचण निर्माण होते. भिंती ओलसर झाल्याने रंग उडाले असून परिसरात दुर्गंधी आणि ओलावा निर्माण झाला आहे. याशिवाय, याचा आरोग्यावरही परिणाम होतो. अंगणवाडी परिसरात झाडांची मुळे व फांद्या पसरल्याने संरक्षण भिंत धोकादायक बनली आहे. काही फांद्या थेट छतावर झुकल्या आहेत..अंगणवाडीच्या आसपास कचरा साचल्याने माशा-डासांचा प्रादूर्भाव वाढला आहे. तुटलेली भिंत आणि उघडी गटारे असल्याने मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.याबाबत पालकांनी अनेकदा तक्रार करूनही संबंधित विभागाकडून केवळ पाहणी करण्यात येते. ठोस कारवाई मात्र होत नाही. अंगणवाडीची जीर्ण इमारत पाडून नव्याने उभारची तसेच सुरक्षित खेळाचे साहित्य, रंगीत वर्ग आणि स्वच्छ परिसर उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्राज भिलारे यांनी केली आहे..ही अंगणवाडी ग्रामपंचायत काळात बांधण्यात आलेली असल्याने इमारतीचे बांधकाम अतिशय जुने झाले आहे. कालांतराने भिंतींना तडे गेले असून छप्पर व पत्रे कुजल्याने दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून आम्ही जिल्हा नियोजन समितीकडे नवीन अंगणवाडी इमारत उभारणीसाठी तसेच विद्यमान संरचनेच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर लवकरच काम हाती घेण्यात येईल.- दिलीप हिवराळे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी दक्षिण पश्चिम, पुणे.