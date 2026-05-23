Pune Water Theft: धायरीत अनधिकृत नळजोडीसाठी मुख्य जलवाहिनी फोडली; हजारो लिटर पाणी वाया, पाणीचोरी रॅकेटवर कारवाईची तयारी

पुणे : महापालिकेकडून परवानगी न घेता अनधिकृत नळजोड घेताना धायरी येथील रायकर मळ्यात मुख्य जलवाहिनी फोडल्याचा धक्कादायक प्रकार दोन दिवसांपूर्वी घडला आहे. महापालिकेने संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला असला तरी या पाणीचोरांमुळे या समान पाणीपुरवठा योजनेलाच सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे. .धायरी भागात समान पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. रायकर मळा येथील काही नागरिकांनी अनधिकृत नळजोड घेण्यासाठी प्लंबरला पाचारण केले होते. या प्लंबरने मुख्य जलवाहिनीला छिद्र पाडून नळजोड घेण्याचे काम गुरुवारी (ता. २१) मध्यरात्री सुरू केले होते. पण हा 'उद्योग' करताना प्लंबरच्या हातून मुख्य जलवाहिनीच फुटली, पाण्याच्या दबावामुळे उंच कारंजे उडत असल्याने हजारो लिटर पाणी वाया गेले. जलवाहिनी फुटल्यानंतर प्लंबरने येथून पळ काढला..अनधिकृत नळजोड देणारे रॅकेटमहापालिकेपुढे पाणी चोरीचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. समान पाणी पुरवठा योजनेतून हे संकट कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी काही प्लंबर बेकायदा नळजोड देण्याचे रॅकेट चालवत आहेत. यास स्थानिक पुढाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याने ते प्लंबर बिनधास्तपणे जलवाहिनीला छिद्र पाडून पाण्याची चोरी करत आहेत. अनेक ठिकाणी समान पाणी पुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्यांना अशाप्रकारे अनधिकृत नळजोड घेण्यात आले आहेत. पण पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत असल्याने या समाजकंटकांना मोकळे रान मिळाले आहे..जलवाहिनीला छिद्र पाडून अनधिकृत नळजोड घेणे हा गंभीर प्रकार असून, याची आम्ही पोलिसांकडे तक्रार दाखल करणार आहोत. या परिसरातील बेकायदेशीर नळजोड शोधण्यासाठी मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.''- नंदकुमार जगताप, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग..''रायकर मळा येथे जलवाहिनीला छिद्र पाडून पाणी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याठिकाणी प्रत्यक्ष जागा पाहणी केली असून '२४ बाय ७' च्या मुख्य जलवाहिनीलाच भगदाड पाडण्यात आले आहे. या भागातील अनधिकृत नळजोडवर कारवाई करण्यात येईल.- सुहास महेंद्रकर, उप अभियंता.