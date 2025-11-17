Navale Bridge Accident : नवले पुलाजवळच्या अपघातानंतर खासदार सुप्रिया सुळे भावुक; महामार्ग सुरक्षेसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

धायरी : नवले पुलाजवळ अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या स्वाती नवलकर यांच्या धायरी फाटा येथील घरी रविवारी (ता. १६) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भेट देत कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. दरम्यान, पुणे- बंगळूर महामार्गावरील सुरक्षेबाबत संबंधित विभागांनी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सुळे यांनी केली..स्वाती नवलकर त्यांच्या आई-वडिलांसमवेत देवदर्शनावरून मोटारीने परतताना गुरुवारी (ता. १३) नवले पुलाजवळ कंटेनरच्या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता. घरापासून दहा मिनिटांच्या अंतरावर घडलेल्या या दुर्घटनेने धायरी आणि वडगाव खुर्द परिसरातील वातावरण शोकमग्न झाले आहे. दरम्यान, खासदार सुळे यांनी स्वातींचे पती, मुले आणि जवळच्या नातेवाइकांशी संवाद साधला..Solapur Crime:'बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखेतून दोघांनी केला चेक लंपास'; पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जमा...या अपघातामुळे कोसळलेल्या दु:खातून कुटुंबीयांना सावरण्यासाठी त्यांना मानसिक आधार दिला. स्वातींच्या निधनाने दोन मुलांवर आणि पतीवर मोठा आघात झाल्याची भावना व्यक्त करत सुळे यांनी कुटुंबीयांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.