Dhayari Road Accidents: धायरीत निसरड्या रस्त्यामुळे वारंवार अपघात; कचरा वाहणाऱ्या वाहनांमधून गळणारे दूषित पाणी रस्त्यावर

धायरी : धायरी फाटा उड्डाण पूल परिसरात सणस शाळेसमोरील रस्त्यावर महापालिकेच्या ठेकेदाराची कचरा वाहून नेणारी वाहने दररोज पार्किंग करून उभी असतात. या वाहनांमधून गळणारे घाण पाणी रस्त्यावर साचत असून त्यामुळे रस्ता निसरडा झाला आहे. परिणामी दुचाकी घसरून अपघाताच्या घटना वारंवार घडत आहेत..उभी असलेली मोठी वाहने रस्त्याची रुंदी कमी करीत असल्याने वाहतूक कोंडीही निर्माण होते. या मार्गावर स्वारगेटकडून खडकवासला, डोणजे, पानशेतकडे जाणारी वाहतूक सतत सुरू असते. तसेच सिंहगड किल्ला, खडकवासला आणि पानशेत धरण या पर्यटनस्थळांकडे जाणारे पर्यटकही याच मार्गाचा वापर करतात. शनिवार-रविवार व सुट्टीच्या दिवशी वाहनांची संख्या अधिक असल्याने परिस्थिती अधिक बिकट होते. आपत्कालीन सेवांची धायरी : सणस शाळेसमोरील रस्त्यावर कचऱ्याच्या वाहनातून गळालेले दूषित पाणी..वाहनेही कोंडीत अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साचलेल्या घाण पाण्यामुळे दुर्गंधी पसरत असून डासांची उत्पत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. डेंग्यू, मलेरिया यासारख्या आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, ' असे धायरी फाटा येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे..दररोज कचऱ्याची वाहने शाळेसमोर उभी राहत असल्याने हा रस्ता अरुंद झाला आहे. घाणपाणी साचल्यामुळे दुचाकी घसरतात आणि विद्यार्थ्यांना चालणेही कठीण जाते. पर्यटनस्थळांकडे जाणारी वाहतूक मोठी असल्याने कोंडी वाढते. प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करून ही समस्या कायमची सोडवावी. - संदीप हगवणे, स्थानिक नागरिक.सणस शाळेसमोरील रस्त्यावर कचरा वाहनांच्या पार्किंगबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित ठेकेदाराला समज देण्यात येईल व अशा प्रकारे रस्त्यावर वाहने उभी करू नयेत, याबाबत सूचना दिल्या जातील. परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. - विजय वाघमोडे, सहाय्यक आयुक्त, सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय.