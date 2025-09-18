Dhayari Protest : आयुक्त, खासदारांना साष्टांग दंडवत, धायरी परिसरातील कोंडीचा प्रश्न; समय्या सोडविण्याची मागणी

सिंहगड : धायरी परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्काळ रस्ते मोजणी करून त्यांची कामे मार्गी लावण्याच्या मागणीसाठी धायरीकरांनी थेट महापालिका आयुक्त आणि स्थानिक खासदार यांना साष्टांग दंडवत घातले..धायरीतील मुख्य चार डीपी रस्त्यांची मोजणी कागदावरच असून भूमी अभिलेख विभागाच्या कामचुकार कारभारामुळे या रस्त्यांचे काम रखडले आहे. याबाबत आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष धनंजय बेनकर यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना पत्र पाठवले होते. त्यावर काम करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते. .मात्र, त्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. यावर पुन्हा धायरीकरांनी आंदोलने करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच भाग म्हणून बुधवारी (ता. १७) महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पाहणी करून लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यावेळी परिसरातील विविध समस्या सोडविण्याची मागणी करत साष्टांग दंडवत घातले..धायरी परिसरात पर्यायी रस्ते नसल्याने वाहतूक कोंडी, अपघात अशा समस्या गंभीर बनल्या आहेत. नागरिकांना दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावालागतो. याबाबत जाणीवपूर्वक प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. याबाबत आवाज उठवण्यात आल्यानंतर महापालिका आयुक्त आणि खासदार सुळे यांच्याकडून हा पाहणी दौरा करण्यात आला असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले. यावेळी काका चव्हाण, सचिन दोडके, धनंजय बेनकर, महेश पोकळे, यशवंत लायगुडे, नीलेश दमिष्टे, शिवाजी मते, प्रभावती भूमकर, पोपट खेडेकर, कुशल करंजावणे आणि धायरी ग्रामस्थ उपस्थित होते.यावर त्वरित कारवाई करून प्रश्न सोडवला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले..भूमी अभिलेखचा कामचुकारपणाडीपी रस्त्यांच्या मोजणीसाठी महापालिकेने गेल्यावर्षी २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी भूमी अभिलेख विभागाला रीतसर पैसे भरले आहेत. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष रस्त्यांची मोजणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. धायरी येथील सावित्री गार्डन ते लोकमत प्रेस, काका चव्हाण बंगला ते श्री कंट्रोल चौक, बेनकर वस्ती व हायब्लिज सोसायटी ते लक्ष्मी लॉज या चार डीपी रस्त्यांची कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.