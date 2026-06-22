पुणे

उदयनराजे फोटो

उदयनराजे फोटो
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सातारा : भाजपचे विजयी उमेदवार धैर्यशील कदम यांचे सोमवारी जलमंदिर पॅलेस येथे उदयनराजे भोसले यांनी अभिनंदन केले. त्यावेळी सुनील काटकर, मनोज घोरपडे आदी. (प्रमोद इंगळे : सकाळ छायाचित्रसेवा)

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