Dhobi Community Reservation : धोबी समाजाची अनुसूचित जातीतील आरक्षणाची मागणी; आंदोलनाचा इशारा

पुणे : राज्यातील धोबी समाजाला अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातून पूर्वीप्रमाणे आरक्षण पूर्ववत करून न्याय मिळावा, अशी मागणी 'नॅशनल धोबी महासंघ' आणि 'एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्था' यांच्या वतीने नुकतीच पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. .Pune News : दारूच्या नशेत ऑन ड्यूटी डॉक्टर झाला 'तर्राट'; नागरिकांच्या तक्रारीनंतर सेवा समाप्तीची झाली कारवाई.सरकारने धोबी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात मंत्री, आमदार आणि खासदारांचे कपडे धुण्याचे काम बंद करण्यात येईल, असा इशारा दिला. या वेळी नॅशनल धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अनिल शिंदे, गणेश परदेशी, राष्ट्रीय सचिव राज परदेशी, प्रा. अनिल मोरे उपस्थित होते..शिंदे म्हणाले, ''नागपूर येथे धोबी समाजाच्या सभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, धोबी समाज अनुसूचित जातीचे निकष पूर्ण करतो. त्यामुळे डॉ. भांडे समिती अहवाल सरकारने स्वीकारून त्यांना न्याय द्यावा. .सर्व पुरावे असतानाही राज्य आणि केंद्र सरकार आम्हाला आरक्षण देत नाही.'' तर समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास १० डिसेंबरला मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे.