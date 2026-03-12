kidney Disease: मधुमेह, रक्तदाबाचा किडनीवर घाला; बदलत्या जीवनशैलीमुळे मूत्रपिंड आजारांचे वाढतेय प्रमाण, कशी घ्यावी काळजी?

पुणे : बदलती जीवनशैली, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यामुळे किडनीच्या (मुत्रपिंड) आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याची चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अनेकदा किडनीचे आजार सुरवातीच्या टप्प्यात कोणतीही ठळक लक्षणे न दाखवता वाढत जातात. त्यामुळे मधुमेह, रक्तदाब किंवा स्थूलता असलेल्या व्यक्तींनी नियमित तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी केले आहे..Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्...किडनी दररोज सुमारे १८० लिटर रक्त गाळून, त्यातील विषारी द्रव्ये आणि अतिरिक्त पाणी बाहेर टाकण्याचे काम करते. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण, खनिजांचे संतुलन आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यातही किडनीची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र, आजच्या काळात किडनी निकामी होण्यामागे मधुमेह हे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. जागतिक स्तरावर किडनी निकामी होण्याच्या जवळपास ३० ते ४० टक्के रुग्णांमध्ये मधुमेह हा प्रमुख कारणीभूत घटक आढळतो. दीर्घकाळ मधुमेह नियंत्रणात न राहिल्यास किडनीतील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊन, तिची कार्यक्षमता कमी होत जाते..अलीकडील अभ्यासानुसार भारतात सुमारे १३. ८ कोटी लोक दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकाराने (सीकेडी) त्रस्त आहेत तर जगातील जवळपास प्रत्येक दहापैकी एक व्यक्ती किडनीच्या आजाराच्या जोखमीमध्ये आहे. मूत्ररोगाशी संबंधित इतर आजारांमध्ये मुतखडा, मूत्रमार्गाचे संसर्ग, प्रोस्टेट ग्रंथी वाढणे आणि मूत्राशयाचे आजार यांचा समावेश होतो. मुतखडा हा अतिशय सामान्य आजार असून, सध्या एंडोस्कोपी व लेसर तंत्रज्ञानामुळे त्यावर सुरक्षित व कमी वेदनादायक उपचार उपलब्ध आहेत..मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांमध्ये किडनी निकामी होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी रक्तातील साखर आणि रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. किडनीचे आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात शांतपणे वाढतात. अनेकदा रुग्णाला कोणतीही लक्षणे जाणवत नाहीत. त्यामुळे नियमित रक्त आणि लघवी तपासणी केल्यास आजार लवकर ओळखता येतो. पुरेसे पाणी पिणे, मिठाचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे आणि संतुलित आहार घेणे या साध्या सवयी किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात.– डॉ. सुरेश पाटणकर, ज्येष्ठ मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ.Pune News: नागपूर खंडपीठाचा निर्णय! आरटीई प्रवेशातील अंतराची अट स्थगित; पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी, काय आहे आदेश...अशी घ्या काळजी...दररोज पुरेसे पाणी प्यामिठाचे आणि जंक फूडचे प्रमाण कमी ठेवामधुमेह व रक्तदाब नियंत्रणात ठेवानियमित व्यायाम करा व वजन नियंत्रणात ठेवाडॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वेदनाशामक औषधे वारंवार घेऊ नकाधूम्रपान आणि मद्यपान टाळावर्षातून किमान एकदा रक्त आणि लघवी तपासणी करालघवीशी संबंधित त्रास दुर्लक्षित करू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.