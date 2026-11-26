- प्रज्वल रामटेकेपुणे - संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासासाठी अग्रगण्य असलेल्या संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थेचा (डीआयएटी - अभिमत विद्यापीठ) १५ वा दीक्षान्त समारंभ रविवारी (ता. २९) होणार आहे. या समारंभात एकूण ५१८ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. या वेळी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती ‘डीआयएटी’चे कुलगुरू डॉ. बी. एच. व्ही. एस. नारायण मूर्ती यांनी गुरुवारी दिली..डॉ. नारायण मूर्ती म्हणाले, ‘‘ संस्थेने २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात नवीन अभ्यासक्रम, संरक्षण संशोधन, राष्ट्रीय मानांकन आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. यंदा पदवी प्राप्त करणाऱ्यांमध्ये एम.टेक.चे सर्वाधिक ४०१ विद्यार्थी असून ८९ एम.एस्सी. आणि १ एम.एस. (बाय रिसर्च) विद्यार्थ्याचा समावेश आहे. एम.एस्सी. शाखेतून टँक टेक्नॉलॉजीचे ३०, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे ८, फूड टेक्नॉलॉजीचे ३ आणि इतर विषयांतील ४८ विद्यार्थी पदवीधर होत आहेत. याशिवाय २७ संशोधकांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. सेमीकंडक्टर चिप डिझाइन, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच संरक्षण आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासावर संस्थेचा अधिक भर आहे.’’.‘संरक्षण क्षेत्रातील बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन संस्थेने विविध नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. नव्याने नियुक्त झालेल्या डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांसाठी संरक्षण तंत्रज्ञान विषयातील एम.टेक. अभ्यासक्रम सुरू केला असून, त्यामध्ये नऊ विशेषीकरणांचा समावेश आहे. यंदा ९४ शास्त्रज्ञांनी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला आहे.तसेच रडार प्रणाली आणि तंत्रज्ञान विषयातील अडीच वर्षांचा एम.टेक. अभ्यासक्रम २०२६-२७ पासून सुरू करण्यात आला आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी हार्डवेअर सिक्युरिटी, क्रिप्टोलॉजी आणि सिस्टिम्स इंजिनिअरिंग या विषयांतील विशेष अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून दिले आहेत,’’ असेही डॉ. नारायण मूर्ती यांनी सांगितले..१४६ संस्थांमध्ये २१५ रोजगाराच्या संधीसंस्थेच्या २०२४-२६ या तुकडीतील विद्यार्थ्यांना १४६ कंपन्या आणि संस्थांमधून २१५ रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत. यामध्ये संस्थांतर्गत निवड प्रक्रियेतून १२२, तर बाह्य प्रक्रियेतून ९३ संधी मिळाल्या. डीआरडीओच्या प्रयोगशाळा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय नौदल, सी-डॅक, इंटेल, एल अँड टी, एअरबस आणि इतर नामांकित संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.तसेच ३९ विद्यार्थ्यांनी आयआयटी, आयआयएससीसह विविध नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी प्रवेश घेतला आहे. एका विद्यार्थ्याला मेरी क्युरी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय संशोधनाची संधी मिळाली असल्याचेही संस्थेने नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.