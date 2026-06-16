पुणे

Hinjewadi flood Risk: गेल्या वर्षीचा धडा विसरले प्रशासन! हिंजवडी पुन्हा पाण्याखाली जाणार?, अतिक्रमणे, अपूर्ण नालेसफाई, खोदलेले रस्ते ठरताहेत धोक्याचे

Hinjewadi IT Park flood threat due to incomplete drainage works: हिंजवडी आयटी पार्कला पुन्हा पूरसदृश स्थितीचा धोका; नालेसफाई, रुंदीकरण अपूर्ण, अतिक्रमण कायम आणि मेट्रोसाठी बुजवलेल्या पावसाळी वाहिन्यांमुळे जलनिचर्‍यावर गदा
Flood Risk Looms Large Over Hinjewadi as Civic Works Remain Unfinished

Flood Risk Looms Large Over Hinjewadi as Civic Works Remain Unfinished

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : हिंजवडीत नाल्यांवरील अतिक्रमणे, मेट्रोच्या कामांसाठी बुजवलेल्या पावसाळी वाहिन्या (स्टॉर्म वॉटर लाइन) आणि महावितरणसह विविध कामांसाठी खोदलेले रस्ते असे चित्र पाहता पावसाळ्यात या वर्षीही हिंजवडी पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे.

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