Pune District: डिझेलच्या तुटवड्याने शेतकरी हैराण; बहुतांश पंपांवर वाहनांच्या रांगा; मर्यादित प्रमाणात वाटप

उदगीर: लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहरासह तालुक्यात मागील दोन दिवसांपासून डिझेलचा तुटवडा जाणवत असून अनेक पेट्रोल पंपांवर डिझेल उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना, नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ट्रक, ट्रॅक्टर, प्रवासी वाहतूक व शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर याचा परिणाम होत आहे. .शहरातील देगलूर रोड ,जळकोट रोड ,नळेगाव रोड वरील पंपांवर डिझेल उपलब्ध नाही. असे फलक लावण्यात आले आहेत. तर रिलायन्स पंपावर डिझेल उपलब्ध असून पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे वाहनधारकांचा वेळ व इंधन दोन्ही वाया जात आहे. दरम्यान, शहरातील बिदर रोडवर रिलायन्स चा एकमेव पंप असून डिझेल उपलब्ध असल्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. एका वाहनांस दीड ते दोन हजार रुपयांचे डिझेल दिले जात आहे..वाहतूक खर्चही वाढतोयशेती हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रॅक्टर चालक व शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डिझेलच्या किमतीत वाढ , आणि तुटवड्यामुळे भाड्यात वाढ झाली आहे. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांनीही डिझेल तुटवड्यामुळे वाहतूक खर्च वाढत असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे..चाकूरच्या पंपावर 'नो स्टॉक'चे बोर्डचाकूर : तालुक्यात पेट्रोल व डिझेल टंचाईची समस्या गंभीर बनली असून अनेक पेट्रोल पंपांवर सोमवारी 'नो स्टॉक'चे फलक झळकले. काही ठिकाणी इंधन मर्यादित प्रमाणात दिले जात असल्याने वाहनधारकांना रांगेत उभे राहावे लागत आहे. अचानक वाढलेली मागणी, पुरवठ्यातील अडथळे आणि अफवांमुळे निर्माण झालेल्या घबराटीचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी व वाहतूकदारांना बसत आहे. तालुक्यातील विविध गावात पंधरा पेट्रोल पंप आहेत. काही वाहनधारकांनी इंधन संपण्याच्या भीतीने कॅन व ड्रममध्ये साठवणूक करण्यास सुरवात केली आहे, त्यामुळे उपलब्ध साठा अधिक वेगाने संपत असल्याचे पंप चालकांचे म्हणणे आहे.