Pune News : राज्यात ई-गव्हर्नन्समध्ये पुणे जिल्हा परिषद अव्वल

राज्यातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुणे जिल्हा परिषद ठरली अव्वल.
पुणे - राज्यातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुणे जिल्हा परिषद अव्वल ठरली आहे. मुख्यमंत्री १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या मूल्यमापनात २०० पैकी १९६.२५ गुण मिळवत पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवांमध्ये केलेल्या व्यापक सुधारणा या यशामागील प्रमुख ठरल्या आहेत.

