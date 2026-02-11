Pune News : राज्यात ई-गव्हर्नन्समध्ये पुणे जिल्हा परिषद अव्वल

पुणे - राज्यातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुणे जिल्हा परिषद अव्वल ठरली आहे. मुख्यमंत्री १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या मूल्यमापनात २०० पैकी १९६.२५ गुण मिळवत पुणे जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवांमध्ये केलेल्या व्यापक सुधारणा या यशामागील प्रमुख ठरल्या आहेत..ई-गव्हर्नन्समध्ये अव्वल येण्याबरोबरच ‘सेवाकर्मी’ कार्यक्रमात पुणे जिल्हा परिषदेची ‘विशेष प्रशंसनीय’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वी १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमातही जिल्हा परिषदेने राज्यात तिसरा क्रमांक मिळवला होता..मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हा परिषदेने ई-कार्यालय (ई-ऑफिस), एकात्मिक नियंत्रण फलक (स्मार्ट डॅशबोर्ड), भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), साखळी तंत्रज्ञान (ब्लॉकचेन), व्हॉट्सअॅप संवाद यंत्रणा आणि ‘आपले सरकार’ प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान व नागरिकाभिमुख केले आहे. १,१०६ अधिकारी कर्मचारी ई-कार्यालय प्रणालीवर कार्यरत आहेत.आपले सरकार प्रणालीतील सर्व ११ सेवा ऑनलाइन केल्या असून ४,२३० कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिली..जिल्हा परिषदेने हे केले...‘पुणे झेडपी संवाद’ या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्हॉट्सअॅप संवाद यंत्रणेद्वारे नागरिकांना २४ तास सेवाजीआयएस आधारित १,५६६ गावांतील ८०२ सिंचन संरचनांचे डिजिटल मॅपिंगआरोग्य माहिती स्वयंचलन (डेटा ऑटोमेशन) व नियंत्रण कक्ष प्रणाली राबविलीक्यूआर कोड आधारित कर संकलनएकात्मिक काम व्यवस्थापन प्रणालीमुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवानअद्ययावत द्विभाषिक संकेतस्थळ, ई-लिलाव पद्धत सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.