Ganesh Festival 2025 : धायरीतील विसर्जन मिरवणुकीला नवी दिशा; नांदेड सिटी पोलिसांच्या भूमिकेला सार्वजनिक मंडळाचा प्रतिसाद

Dhayari Ganesh Visarjan : पोलिसांच्या नियोजनबद्ध धोरणामुळे धायरी व खडकवासला परिसरातील ४५ मंडळांची विसर्जन मिरवणूक यंदा शांततेत व वेळेत पार पडली.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला : धायरीत २५ वर्षांपूर्वी हवेली पोलिसांच्या ‘एक गाव- एक गणपती’ संकल्पनेतून गणेशोत्सवाला नवा आयाम मिळाला होता. त्यावेळी १० ते १५ मंडळे सहभागी होती. यंदा नांदेड सिटी पोलिसांच्या नियोजनामुळे तब्बल ४५ मंडळांचा सहभाग असलेली विसर्जन मिरवणूक पार पडली.

