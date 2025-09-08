Ganesh Festival 2025 : धायरीतील विसर्जन मिरवणुकीला नवी दिशा; नांदेड सिटी पोलिसांच्या भूमिकेला सार्वजनिक मंडळाचा प्रतिसाद

खडकवासला : धायरीत २५ वर्षांपूर्वी हवेली पोलिसांच्या ‘एक गाव- एक गणपती’ संकल्पनेतून गणेशोत्सवाला नवा आयाम मिळाला होता. त्यावेळी १० ते १५ मंडळे सहभागी होती. यंदा नांदेड सिटी पोलिसांच्या नियोजनामुळे तब्बल ४५ मंडळांचा सहभाग असलेली विसर्जन मिरवणूक पार पडली..यापूर्वी मिरवणूक रात्री उशिरापर्यंत चालत असे. वेळापत्रक व मार्गाविषयी अस्पष्टता असल्याने मंडळांमध्ये गैरसमज, गोंधळ आणि वाहतूक कोंडी निर्माण होत असे. मागील वर्षी रात्रीचे बारा वाजले तरी काही मंडळे उंबऱ्या गणपती चौकातच होती. तेथून त्यांना धायरी फाटा येथे जाऊन विसर्जन करण्यास रात्रीचे दोन वाजले होते. परिणामी यंदा बारा वाजता विसर्जन मिरवणूक संपली होती..मात्र, यंदा पोलिसांनी मंडळांच्या बैठकांतून सर्व माहिती गोळा करून डिजिटल मॅप तयार केला. उंबऱ्या गणपती चौक ते खडक चौक या मंडळांना प्रथम, नंतर बेनकर वस्ती आणि शेवटी धायरी चौक ते फाटा या मंडळांना क्रम दिला होता. जास्तीत जास्त मंडळांनी याचे तंतोतंत पालन केले. शनिवारी दुपारी चार वाजता मिरवणूक सुरू होऊन रात्री बारा वाजता सर्व ४५ मंडळांचे विसर्जन निर्विघ्न पार पडले. काही मंडळांनी सकारात्मकता व सहकार्यामुळे पुन्हा एकदा सामाजिक जबाबदारी व एकतेचा संदेश दिला..यंदा विसर्जन मिरवणुकीचे नियोजन पोलिसांनी योग्य केले होते. आम्हाला विसर्जनाची वेळ रात्री दहा वाजताची दिली होती, आम्ही त्यापूर्वीच विसर्जन केले, असेच नियोजन दरवर्षी असले पाहिजे.-प्रमोद रायकर, अध्यक्ष, श्रीमंत श्रीधारेश्वर तरुण मंडळ, धायरी.धायरीत मिरवणूक रस्त्याच्या एका बाजूला होती. दुसरी बाजू वाहनांसाठी सुरू होती. एखाद्या मंडळात पुढे जायचे असेल तर तीदेखील व्यवस्था यावेळी करण्यात आली होती. परिणामी वाहतूक कोंडी कमी झाली. धायरी आणि किरकटवाडीतील मंडळांना विसर्जनाचे क्रमांक दिले होते. यामुळे मिरवणुका बारा वाजण्यापूर्वी संपण्यास मदत झाली.- अतुल भोस, वरिष्ठ निरीक्षक, नांदेड सिटी पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.