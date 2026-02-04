Society Registration : मोठी बातमी! सोसायट्यांची नोंदणी आता घरबसल्या होणार

पुणे - गृहनिर्माण सोसायटी असो की आदिवासी, स्वयंरोजगार सोसायटीची नोंदणी करावयाची असो, त्यासाठी आता सहकार खात्याच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची गरज नाही. कारण ही नोंदणी आता ऑनलाइन करता येणार आहे. त्यामुळे घरबसल्या अर्जापासून ते नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळात नव्याने निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांची नोंदणी करणे आणखी सोपे होणार आहे..राज्यातील सहकारी बँका, पतसंस्थांबरोबरच विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांचा कारभार सहकार खात्यामार्फत चालविला जातो. त्यामुळे सोसायटी स्थापन करावयाची असेल, त्यांची नोंदणी या खात्याकडे करणे बंधनकारक आहे.राज्यात गृहनिर्माण संस्थांबरोबरच स्वयंरोजगार, बेरोजगार, आदिवासी, मजूर संस्था अशा विविध प्रकाराच्या सुमारे ५६ प्रकारच्या सोसायट्या आहेत. त्यांची नोंदणी करण्यासाठी सध्याच्या प्रक्रियेनुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या आधारे सहकार खात्याकडे अर्ज करावा लागत होता. अर्जासोबत कोणी कागदपत्रे जोडावी लागता येथपासून ते अनेक गोष्टींची माहिती नसल्यामुळे सोसायटीची नोंदणी करण्यास आणि नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होतो..अशी असणार प्रक्रिया...‘आपले सरकार’ पोर्टलवर राइट टू सर्व्हिसेस’मध्ये जाऊन सहकार खात्याच्या पोर्टलवर स्वतंत्र पोर्टलवर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तेथे सोसायटी नोंदणी करण्यासाठीचा अर्ज, त्यासाठी लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे यांची सर्व माहिती उपलब्ध असणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करणे आणि शुल्क ऑनलाइन भरता येणार आहे. त्यानंतर नोंदणी झाल्याचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे..राज्यातील विविध प्रकाराच्या सहकारी सोसायट्यांना ऑनलाइन नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून यशस्वीरीत्या चाचणी घेण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात राज्यभरात ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.- डॉ. दीपक तावरे, सहकार आयुक्त, पुणे.थोडक्यात महत्त्वाचे...राज्यात सुमारे २ लाख २५ हजारांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत३ हजार ३७० सहकारी बँकांची संख्या१५ हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी सोसायट्याएक लाखाहून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या५० हजारांहून अधिक पतसंस्थांची संख्या.नागरिकांच्या सोयीसाठी सहकार खात्याने ही सुविधा ऑनलाइन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. ‘महाआटी’च्या माध्यमातून सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर त्यांची चाचणी सुरू असून, लवकरच ही सुविधा राज्यात लागू करण्यात होणार आहे.- राजेश सुरवसे, अतिरिक्त निबंधक, सहकार खाते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.