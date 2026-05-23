Dhamani Irrigation : धामणीतील कोट्यवधींच्या जलसिंचन योजना थांबू देणार नाही; वीजपुरवठ्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची दिलीप वळसे पाटील यांची ग्वाही

पारगाव : धामणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून कोट्यावधी रुपये खर्च करून मोठ्या आशेने उभारलेल्या जलसिंचन योजना कोणत्याही परिस्थितीत तांत्रिक कारणांमुळे थांबू दिल्या जाणार नाही. प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्व अडचणी तातडीने दूर करून या सर्व योजनांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबध्द असल्याची ग्वाही माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..धामणी ता. आंबेगाव परिसरातील दुष्काळी भागाचा कायापालट करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत एकूण ११ सामुहिक जलसिंचन योजनेचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. अनेकांनी कर्ज काढून, स्वतःचे पैसे गुंतवून, काहींनी दागिने गहाण ठेऊन पाईपलाईनचे काम पूर्ण केले आहे. मात्र कृषिपंप सोलरवर चालवावे असे सरकारने धोरण निच्छित केल्यामुळे या सर्व सिंचन योजनांना वीज कनेक्शन मिळत नाही आणि सोलर पॅनल उभारणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे या योजना अंतिम टप्प्यात रेंगाळल्या आहे. .कोट्यावधी रुपये खर्चाच्या या योजना बंद असल्याने शेतकऱ्यांसमोर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डिंबा धरणाच्या उजव्या कालव्यात पाणी असूनही केवळ अपुऱ्या सौर ऊर्जेअभावी हक्काचे पाणी पिकांना देता येत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या गंभीर समस्येवर दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवला होता त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. शेतकऱ्यांचा हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मागच्या दोन दिवसांपूर्वीच श्री. वळसे पाटील यांनी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांची मुंबई येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानंतर काल शुक्रवारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण पथकाने धामणी परिसरातील घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. .या दौऱ्यादरम्यान जलसिंचन योजनेची सद्यस्थिती, वीजपुरवठ्यात येणारे अडथळे आणि सोलर पॅनलसाठी लागणाऱ्या जागेची उपलब्धता या सर्व बाबींचा अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर आढावा घेतला, तसेच उपस्थित शेतकरी बांधवांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी महावितरण मुख्य कार्यालय, मुंबईचे अधीक्षक अभियंता शरद बंड, पुणे मंडलचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, पुणे ग्रामीण परिमंडलचे अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, शहर व ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल गवारे, कुकडी पाटबंधारे विभाग, नारायणगावचे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर, कुकडी पाटबंधारे विभागाचे अभियंता दत्तात्रय कोकणे, जैन इरिगेशनचे श्री. कोचर, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णू काका हिंगे, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, धामणीच्या सरपंच प्रतिक्षा जाधव, वामनराव जाधव, सतीश जाधव पाटील, बाळासाहेब विधाटे, गोपाळ रोडे, मंगेश नवले, प्रतीक जाधव, रामदास जाधव, भाऊ करंडे तसेच शेतकरी बांधव उपस्थित होते..श्री. वळसे पाटील यावेळी बोलताना म्हणाले शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने लाखो रुपयांचे कर्ज काढून उभारलेल्या या योजना सुरु झाल्या नाहीतर संबधित शेतकरी कर्जबाजारी होतील त्यांच्या भावनेचा उद्रेक होईल त्यामुळे या योजना कोणत्याही परिस्थितीत तांत्रिक कारणांमुळे थांबू दिल्या जाणार नाही. प्रशासनाच्या माध्यमातून सर्व अडचणी तातडीने दूर करून या परिसरातील प्रत्येक शेती क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध असून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनीही यावर अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली असून लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी बांधवांच्या कष्टाला नक्कीच फळ मिळेल आणि ही योजना लवकरच पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल अशी आशा दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.