Dilip Walse Patil: तब्बल ३६ वर्षांनंतर दिलीप वळसे पाटील पुन्हा एसटीत! मंचर ते पारगाव कारखाना केला प्रवास, प्रवासीही थक्क

-डी.के. वळसे पाटील .मंचर : राजकारणाच्या धावपळीत अनेक वर्षे खासगी वाहनातून प्रवास करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तब्बल ३६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा एसटी बसमधून प्रवास केला. मंचर आगारात नव्याने दाखल झालेल्या राजमाता जिजाऊ एसटी बसमधून त्यांनी मंचर ते पारगाव कारखाना असा प्रवास रविवारी ( ता.१८ ) केला. विशेष म्हणजे, त्यांच्यासमवेत सुमारे ५० प्रवासीही या प्रवासात सहभागी झाले होते..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सन १९९० नंतर प्रथमच एसटी बसमधून प्रवास करत असल्याचे सांगत वळसे पाटील यांनी नागरिकांनाही जास्तीत जास्त एसटी बसमधून प्रवास करण्याचे आवाहन केले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नागरिकांनी एसटीला प्राधान्य द्यावे, हा संदेश त्यांनी आपल्या कृतीतून दिला..बस सुरू होताच वाहक सारिका गावडे यांनी वळसे पाटील यांच्यासह सर्व प्रवाशांचे स्वागत केले. त्यांनी स्वतःचा परिचय करून देत प्रवाशांना प्रवासाच्या शुभेच्छा दिल्या. माजी मंत्र्यांना आपल्या बसमधून प्रवास करताना पाहून प्रवाशांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली.पिंपळगाव-निरगुडसर येथे काही प्रवासी बसमध्ये चढले. त्यावेळी वळसे पाटील यांना बसमध्ये पाहून प्रवाशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. नेहमीच्या एसटी प्रवासात अचानक माजी गृहमंत्री सहप्रवासी म्हणून भेटल्याने प्रवाशांसाठी हा अनुभव अविस्मरणीय ठरला..प्रवासात समवेत मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात, ऍड. प्रेम प्रशांत थोरात , दादाभाऊ पोखरकर, संजय गवारी , अजय आवटे.दत्ता थोरात, अजय घुले, राजेंद्र थोरात, विकास बाणखेले, सुहास बाणखेले ,नंदकुमार काळे, आगार प्रमुख आरिफ पटेल,मोहमद सय्यद, वाहक सारिका गावडे,यांच्यासह पत्रकार व प्रवासी होते..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...गावडे यांनी वळसे पाटील यांच्यासह सर्व प्रवाशांचे केलेले स्वागत या प्रवासाचे विशेष आकर्षण ठरले. लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य प्रवासी यांच्यातील अंतर कमी करणारा हा एसटी प्रवास चर्चेचा विषय ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.