Dimbha Dam : डींभा धरणाचे दरवाजे उघडल्याने घोडनदीला पूर, वाहतूक ठप्प

कवठे येमाई : डींभा धरणाचे पाचही दरवाजे रविवारी (ता.२८) पहाटेपासून उघडण्यात आल्याने घोडनदीला मोठा पूर आला. यामुळे बेल्हा -जेजुरी महामार्गावरील चांडोह (ता. शिरूर) व लाखणगाव (ता. आंबेगाव) गावच्या हद्दीवरील पूल पाण्याखाली गेल्याने सकाळी साडेआठ वाजल्यापासून वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे..घोडनदीला आलेल्या पूरामुळे नदीकाठच्या शेतांमध्ये पाणी घुसून पिकांचे व शेतीपंपांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरणातील पाणी साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून रविवारी सकाळी साडेअकरा वाजता तब्बल ३२ हजार ४५० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात आला. बेल्हा जेजुरी महामार्ग झाल्याने नाशिक- अहिल्यानगर जिल्ह्यांना सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, कल्याण ला जोडणारा हा जवळचा मार्ग असल्याने वाहनांची नेहमीच वर्दळ असते. मात्र पुरामुळे हा मार्ग बंद झाल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.पुलावरून पाणी वाहत असल्याने पोलिस व महसूल प्रशासनाने नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. चांडोह बाजूने टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्राचे व लाखणगाव बाजूकडून पारगाव पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी पुलावर तैनात होते..दरम्यान, टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी मनोज मोरे, संतोष बनसोडे, चांडोहचे पोलिस पाटील सुदर्शन भाकरे, म्हातारबा शेलार, बाळासाहेब विधाटे यांनी नागरिकांना खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या. पुरामुळे झालेल्या शेतीपिक व शेतीपंपाच्या नुकसानीचे पंचनामे करून तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..